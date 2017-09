Aseară, Filarmonica Piteşti a deschis noua stagiune cu… oftatul artiştilor instrumentişti. Ei au intrat în grevă japoneză încă de la primul spectacol, purtând ţinute negre şi banderole albe la braţ. Motivul: diminuarea salariilor. În loc de discursurile oficiale, publicul meloman a fost pus la curent cu motivele manifestului.

Minunea a durat cinci luni

Orchestra Filarmonicii Piteşti, dar şi directorul instituţiei, Jean Dumitraşcu, au intrat în corzile comunităţii piteştene, întreg scandalul pornind de la bani, sau mai degrabă de la lipsa acestora.

Curtea Constituţională, prin decizia 794 din 15 decembrie 2016, a impus alinierea salariilor în branşa artiştilor. Iar bugetul Consiliului Local nu a putut susţine grila de salarizare a Filarmonicii Piteşti, considerând-o exagerat de mare. Pentru salariaţii orchestrei, minunea majorării salariilor, începând cu 1 februarie a.c., a ţinut cinci luni. Exemplificând cu vârfurile, artiştii instrumentişti au avut, la mărire, 7.500 lei brut, iar de la 1 iulie leafa a scăzut la 4.500.

Legile se bat cap în cap

Din orchestra Filarmonicii Piteşti fac parte 37 de oameni şi doar zece dintre aceştia au salarii „mai măricele”. „Oamenii mei consideră că eu le-am tăiat salariile, fiindcă eu am fost acela care am pus în aplicare hotărârea Consiliului Local Piteşti, pentru a ne încadra în buget. Angajaţii care se simt nedreptăţiţi de diminuarea salariilor mă pot da în judecată. Iar ei ar putea câştiga procesul în instanţă. Şi, culmea, eu nu am greşit nici când le-am crescut, nici când le-am micşorat. Eu am respectat două legi care… se bat cap în cap”, a spus cu amărăciune directorul Dumitraşcu.

Toată aiureala în sistemul bugetar a plecat din ianuarie 2009, odată cu legea salarizării unitare. La vremea respectivă, unele autorităţi locale au aplicat legea, iar altele nu, Piteştiul făcând parte din a doua categorie. În aceste date, un artist instrumentist de la Piteşti avea un salariu (generic) de „doi lei”, iar pe aceeaşi funcţie, un coleg de breaslă din Cluj, Satu Mare, Bucureşti etc era încadrat „cu cinci lei”.

„O problemă de mentalitate”

Scandalul măririlor/diminuărilor de salarii a tăiat din program un concert ce ar fi trebuit să aibă loc, luna trecută, în aer liber. Filarmonica Piteşti a mai traversat o vară grea în 2010, când au fost daţi afară 50% dintre angajaţi şi au fost tăiate salariile cu 40%.

„Omului care a avut cel mai mare salariu i se datorează existenţa Filarmonicii Piteşti. Este vorba despre concertmaestrul Mădălin Sandu. Ne place să ne mândrim cu Filarmonica Piteşti, dar… până la bani. În esenţă e o problemă de mentalitate. Cu cât admitem să plătim un artist instrumentist, astfel încât el să nu moară de foame?”, s-a întrebat retoric Jean Dumitraşcu.

