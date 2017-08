*Apă bălteşte pe spaţiile verzi, iar pistele de biciclete sunt impracticabile * Parcul e un exemplu de bani cheltuiţi doar de dragul de a-i „sparge”, mai ales că, banii fiind europeni, nimeni nu e obligat să dea socoteală

Parcul Lunca Argeşului, din zona cunoscută de mulţi sub numele de Zăvoi, a fost inaugurat în mai 2013, fiind considerat atunci cel mai mare parc natural amenajat cu fonduri europene din România. Suprafaţa parcului respectiv este de 24 de hectare. Lucrările au durat mai bine de un an şi au costat circa 9 milioane euro. În parc sunt 4 km de piste pentru biciclete, 15 km de alei, circa 360 de bănci, două fântâni arteziene, terenuri de sport ce pot fi folosite gratuit, iluminat public, trei grupuri sanitare, peste 2.000 de arbori şi arbuşti, loc de joacă pentru copii etc. Parcul, dotat şi cu parcare, are intrări în zonele Publitrans, ACH şi podul peste Argeş.

Deşi la vremea respectivă mai mulţi specialişti i-au explicat (cu date tehnice concrete) fostului edil Tudor Pendiuc că nu este oportună realizarea unei astfel de investiţii în lunca inundabilă a râului Argeş, probabil considerându-l un proiect „de suflet”, primarul nu a ţinut cont de sfaturi şi până la urmă parcul a fost construit.

Investiţia lui Pendiuc, necazurile lui Ionică

Numai că noua conducere a primăriei, în frunte cu primarul Cornel Ionică, are de suferit de pe urma realizărilor defectuoase ale anumitor etape din proiect. Şi facem aici referire strict la faptul că, de câte ori plouă ceva mai serios în Piteşti, o parte din aleile şi anumite spaţii verzi din parc sunt acoperite de ape. Bălţile apărute după ploaie dispar după câteva zile de căldură, prin evaporare şi nicidecum imediat, prin anumite sisteme de curgere sau canalizare, aşa cum ar fi normal. Mai mult, de câteva luni, autorităţile locale lucrează la construirea în zona parcului a unui dig pe partea dreaptă a râului, dig care, teoretic, ar trebui să protejeze parcul de apele râului Argeş. Numai că realizarea acestui „stăvilar” face mai mult ca apa adunată în urma ploilor să băltească pe aleile parcului, decât ca apa râului să nu ajungă aici.

Se caută biciclete cu vâsle

Imediat după ploaia de acum două zile, din nou sute de metri de alei din parc au fost inundate. Apele au acoperit, de asemenea, şi porţiuni importante din pistele destinate bicicletelor. Dar nu este nicio problemă, bicicliştii sunt prezenţi în parc după ploaie făcând haz de necaz şi glumind pe seama faptului că-şi vor achiziţiona biciclete cu vâsle sau, de ce nu, chiar hidrobiciclete.

Lăsând gluma la o parte, poate, în timp, reprezentanţii municipalităţii vor găsi o soluţie pentru scurgerea rapidă a apelor rezultate în urma ploilor. Pentru că, dacă nu se vor găsi soluţii, se va putea trage concluzia că lucrările care se efectuează acum pe malul Argeşului nu sunt, de fapt, făcute pentru „protecţia” parcului, ci mai degrabă pentru a ne afla în treabă.

Păcat. Sentimentul care ne încearcă e că în Parcul Lunca Argeşului s-au cheltuit nouă milioane euro, dar rezultatul nu este pe măsura sumei respective. De aceşti bani, Piteştiul s-ar fi putut alege cu ceva mai bun. Bun şi un parc, dar măcar să nu fie inundat de ape ori de câte ori plouă un pic mai îndesat.

