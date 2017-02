De prea mulţi ani suntem dependenţi de un stat care ne infantilizează aproape zilnic. Dependenţa economică de „statul-părinte”, lipsa iniţiativei particulare şi asumarea vreunei responsabilităţi, sărăcia generalizată, minciuna cinică a politicienilor, toate acestea ne reduc eul la stadii specifice copilăriei. Adultul român se comportă ca un adolescent care încă nu s-a maturizat ca bărbat. El este un veşnic fiu care consideră că i se cuvine mereu câte ceva de la „statul-părinte”. Din punct de vedere al maturizării noastre psihologice, am rămas la valorile de dinainte de 1989. Este vorba de un profil psihologic al aşteptării unor gesturi paternale ale statului. Trăim într-o societate care nu ne lasă altă posibilitate decât pe cea a procurării mâncării de zi cu zi, cum sugestiv scria Eugen Ionescu în piesa „Victimele datoriei”, excelentă parabolă pentru fenomenul infantilizării psihice şi morale a adulţilor.

Iată un exemplu concret. Dacă am face un sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Mioveni, nu ştiu câţi dintre respondenţi i-ar cunoaşte mai bine pe şefii de la Dacia decât pe Şerban Valeca. Or, de aceşti şefi depinde bunăstarea oraşului şi a familiilor lor. Drept care, noi îi cunoaştem foarte bine pe guvernanţi, dar nu-i cunoaştem pe cei care ne asigură pâinea zilnică. Cunoaştem foarte bine culorile şi sloganurile politice şi mai puţin pe cele publicitare. Mitul statului-providenţă, statului-paternalist, statului-sinecurist trebuie să ia odată sfârşit. „Românul s-a născut bursier, trăieşte funcţionar şi moare pensionar”, vorba lui Caragiale. Protecţia socială la noi este un parazitism camuflat. Adrian Marino era de părere că toate nenorocirile României de după 1989 vin din faptul că nomenclatura, care a condus întreaga administraţie, nu vrea să-şi piardă poziţiile dominante, privilegiile, salariile grase etc. Suntem victimele statului omniprezent, birocratizat, parazitar şi corupt. Adevărata revoluţie de aici trebuie să înceapă. Trebuie să ne construim o societate în care capitalismul să se dezvolte de jos în sus, prin întreprinderi mici şi mijlocii, încurajată de o politică foarte bine definită. Or, zilele acestea se discută despre buget. Se împart banii ţării diferitelor categorii sociale şi instituţionale, aşa cum o familie îşi împarte bunurile copiilor ei. Şi de aici apar nemulţumirile, ba că ălora le-a dat mai mult, că altora le-a dat mai puţin etc. Vorbim de un proces de infantilizare petrecut la scară naţională.

Pe de altă parte, Ioan Petru Culianu crede că românul are o aversiune spontană, viscerală, faţă de capitalism şi-şi îmbrăţişează cu ardoare statul. Culianu este de părere că, dacă românul s-ar fi aplecat asupra acestui sentiment profund ca să-i scruteze originea, ar fi înţeles că tocmai acest sentiment filial îl împiedică să priceapă capitalismul şi să se integreze regulilor acestui sistem. Încă de la apariţia, extrem de tardivă, a capitalismului în România, „intelighenţia” românească a fost complet descumpănită.

Cel dintâi roman modern românesc demn de acest nume, „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon (1863) – unde ciocoii, termen foarte depreciativ, ar fi echivalentul burgheziei – este o critică feroce a burghezului, însoţită de o exaltare fără limite a valorilor sociale tradiţionale, adică a armoniei, a înţelegerii cordiale dintre feudali şi ţărani. Or, burghezul este, în fond, reprezentantul eticii capitaliste a liberei iniţiative. Puţin contează că libera iniţiativă este denaturată şi transformată, în acest roman, în hoţie şi şarlatanie meschină. Ideea însăşi a capitalismului e ceea ce nu-i convine lui Filimon, cum nu-i convine niciunuia dintre marii scriitori români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Aproape că nu există vreo creaţie majoră a literaturii române, chiar dincolo de aceste limite cronologice, care să nu conţină, implicit sau explicit, o critică a capitalismului. După Nicolae Filimon e rândul lui Duiliu Zamfirescu (1858-1922) să prezinte în culorile cele mai negre figura reprezentantului liberei iniţiative agricole, acela care rupe armonia prestabilită dintre latifundiari şi ţărani (în romanele „Viaţa la ţară”, 1894-1895, şi „Tănase Scatiu”, 1895-1896), ştafeta fiind apoi preluată de marele romancier Mihail Sadoveanu (1880-1961), membru al cercului Semănătorul, care se slujeşte de aceleaşi culori, fără a se fixa şi asupra deplasării forţei de muncă de la sat la oraş şi alienarea totală a societăţii noastre din perioada când îşi scria opera.

Dar ce-i spune sociologului această realitate? Îi spune că numai atunci când românul va fi caracterizat de libera iniţiativă şi se va desprinde de stat, va avea cu adevărat un partid liberal puternic în societatea românească. De ce am avut un asemenea partid atât de puternic în prima parte a secolului trecut? Pentru că o bună parte a acestei perioade votul a fost cenzitar, iar alegătorii trăiau de pe urma iniţiativei lor particulare şi nu de pe urma statului. Nu insist! Aşa că să fim în continuare atenţi la cum se împarte bugetul ţării, pentru a ne menţine stadiul infantilizării naţionale!

Gheorghe SAVU

