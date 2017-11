Am scris în primăvară, am scris şi în urmă cu un an, mai scriem şi acum în speranţa că patronul Hotelului „Muntenia” va renova faţada imobilului, măcar latura dinspre Strada Mare. Nu de alta, dar aşa cum am semnalat, aceasta a ajuns un real pericol pentru trecători. Tencuiala de la etajele superioare se desprinde… cu tot cu cărămida, chipurile, decorativă. Cât despre estetica generală a hotelului, serios vorbind, e chiar o piesă tristă în zona de promenadă centrală. Poate sunt eu prea subiectiv deoarece, recent, am vizitat Sibiul şi împrejurimile. Altă arhitectură, altă lume…

P.S.: Nenea, aveţi un „arici” în buzunar sau vă „latră” portofelul a pustiu de nu rezolvaţi problema?

P.S.2: Faţada cariată sau, dacă vreţi, buboasă a primit un diagnostic rezervat şi din partea unor medici piteşteni care au remarcat, fiind în trecere, pericolul. Dar nu toată lumea e vigilentă şi nu cred că îşi doreşte cineva să se întâmple vreo tragedie!

