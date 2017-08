În câteva ediţii anterioare ale ziarului nostru atenţionam că organizaţiile de protecţie a persoanelor cu deficienţe sunt în alertă maximă, pentru că se intenţionează modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin care se propune desfiinţarea Unităţilor Protejate Autorizate (UPA).

Lovitură sub centură

Revenim pe marginea acestui subiect întrucât vineri, 4 august, Guvernul a dat o cumplită lovitură sub centură tuturor organizaţiilor persoanelor cu handicap. Cu o incredibilă, ca să nu zicem de-a dreptul criminală, lipsă de interes faţă de soarta a mii de oameni încadraţi în grad de handicap, Executivul a adoptat Ordonanţa nr. 60 pentru modificarea legii amintite, care ar putea intra în vigoare de la 1 septembrie.

Astfel, angajatorii cu peste 50 de salariaţi care nu au 4% angajate persoane cu handicap vor trebui să plătească o taxă dublă la buget faţă de cea de până acum (după formula salariul minim brut pe economie înmulţit cu numărul de persoane cu handicap neangajate/lună) fără a mai avea şi alte opţiuni ca până acum.

Şi uite aşa, vezi Doamne, se umple vistieria statului (bugetul adică) prin suprataxarea angajatorilor, ceea ce va însemna un bir în plus (sau faliment) şi trimiterea în şomaj a persoanelor cu deficienţe.

Cheltuielile, greu de verificat

Până acum legea permitea achiziţionarea de produse şi servicii de la unităţile protejate autorizate, care sunt operatori economici unde peste 30% dintre angajaţi sunt persoane cu handicap.

Practic, prin modificarea art. 78 din Legea 448/2006, Guvernul precizează că cine nu angajează persoane cu handicap plăteşte o taxă lunară dublă colectată, chipurile, „pentru promovarea şi protecţia persoanei cu dizabilităţi”. Până acum însă nu s-a putut dovedi negru pe alb că banii au fost cheltuiţi pentru scopul enunţat.

Astfel apare suspiciunea rezonabilă că taxa a fost colectată pe un anumit motiv şi consumată pe ce s-a dorit, ceea ce, evident, este un fel de deturnare de fonduri la nivel înalt. Mai mult, OG 60 de suprataxare a angajatorului care nu respectă o obligaţie legală are efecte mult mai grave, întrucât cade un întreg sector economic unde sunt angajate persoane cu handicap, adică cel al unităţilor protejate, deoarece prin acea opţiune de achiziţie produse şi servicii se oferea acestor entităţi un avantaj competitiv pe piaţă, având în vedere forţa de muncă specială susţinută.

Aşa se face că dintr-o semnătură de condei ordonanţa a tăiat singura facilitate pe care o aveau unităţile protejate, unde-şi desfăşoară activitatea peste 2.000 de salariaţi care asigură sursa de existenţă a familiilor.

Interesul poartă fesul

Reprezentanţii unităţilor protejate susţin că nu va creşte angajabilitatea persoanelor cu handicap, deoarece un număr semnificativ dintre ele prezintă deficienţe grave şi nu pot fi angajate pe piaţa liberă a muncii, iar angajatorii nu au condiţii şi specialişti care să lucreze cu acestea pentru integrarea la locul de muncă.

Pe cale de consecinţă unităţile protejate sunt ameninţate de faliment, pentru că nu vor putea face faţă concurenţei pe piaţă, iar angajaţii vor îngroşa rândurile şomerilor şi vor ajunge exact acolo unde nu-şi doresc: la marginea societăţii. „Deşi ani de zile am atras atenţia asupra mai multor încălcări ale Legii 448, în loc să controleze, autorităţile au tăcut complice şi nu au făcut nimic, pentru ca acum, peste noapte, să îngenuncheze un sector unde sunt şi angajatori corecţi, şi angajaţi cu deficienţe care, într-adevăr, muncesc. Acum însă, ideea câştigului la buget i-a pus în mişcare, pentru că anual suma colectată ar putea ajunge şi la 500 milioane euro. După mişcări economice discutabile, interesul de partid bate interesul personal şi iată prioritatea e umplerea bugetului gol cu orice preţ. Din septembrie vom asista la falimentul unităţilor protejate şi lăsarea fără loc de muncă a peste 2.000 de persoane cu diverse handicapuri. În ciuda faptului că reprezentanţii unităţilor protejate autorizate care lucrează în angajarea persoanelor cu deficienţe au venit cu soluţii legale, că în Comitetul Economic şi Social s-a dat aviz negativ propunerii de ordonanţă, Ministerul Muncii şi-a urmat matematic planul, rămânând surd la orice voce. E ministerul care nu s-a gândit că în spatele acestor unităţi protejate stau angajaţi cu handicap, contracte, furnizori, angajamente de plată şi muncă asiduă de ani de zile pentru a ridica din nimic un domeniu de activitate care creează şansă la muncă şi la viaţă demnă persoanei cu deficienţe.

Ne şi întrebăm: are Ministerul Muncii şi, culmea, al Justiţiei Sociale, are Guvernul României soluţia asigurării unei existenţe demne în continuare pentru cei 2.000 de potenţiali şomeri? Ca oameni care îşi văd eforturile risipite dintr-un condei, care constată că dialogul şi consultarea au fost înlocuite cu dictatura funcţiei sau a majorităţii, cerem Ministerului Muncii să ne asculte argumentele şi să revină asupra Ordonanţei 60, să nu acopere nevoia de sume colectate la buget prin distrugerea vieţii unor oameni”, ne-au transmis printr-un comunicat primit la redacţie conducerile Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, de la Federaţia Dizabnet-Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi, RISE-Reţeaua română a întreprinderilor sociale de inserţie prin activitatea economică, Federaţia Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia Naţională a Surzilor, Asociaţia Distroficilor Muscular, Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România, Filiala Argeş, şi Asociaţia Romanian Women’s Lobby.

Ministerul neagă

Faţă de cele sesizate de asociaţiile persoanelor cu handicap şi Ministerul Muncii susţine că unităţile protejate nu vor fi desfiinţate.

„Actul normativ adoptat de Guvern urmăreşte dinamizarea procesului de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi prin eliminarea opţiunii angajatorilor de a achiziţiona produse şi servicii de la unităţile protejate în detrimentul angajării persoanelor cu handicap, dar şi o creştere a responsabilităţii angajatorilor publici şi privaţi prin mărirea obligaţiei de plată pentru neangajarea persoanei cu dizabilităţi la nivelul salariului minim brut pe ţară. Ministerul apreciază că niciuna dintre aceste persoane nu îşi va pierde locul de muncă, în condiţiile în care, potrivit legislaţiei în vigoare, angajarea de lucrători cu dizabilităţi este subvenţionată de către stat, iar Unităţile Protejate Autorizate nu se desfiinţează, ba, dimpotrivă, beneficiază în continuare de posibilitatea de a încheia contracte rezervate cu instituţiile de stat, pe o procedură simplificată de achiziţii publice, tocmai pentru faptul că au angajate persoane cu handicap”, se precizează în răspunsul ministerului. Dar acelaşi minister îşi dă cu stângu-n dreptu’ afirmând că unele unităţi protejate au doar un singur angajat cu handicap, că nu prestează decât intermedieri, că scopul urmărit este altul etc.

În replică, Marian Minculescu, preşedintele Societăţii Handicapaţilor Locomotor din România, a postat pe pagina sa de socializare următorul mesaj: „Acest comunicat al MMJS este încă o manipulare a opiniei publice, o minciună cu justificări răutăcioase/diabolice împotriva noastră”. Şi nu e departe de adevăr.

Argument

Dovadă că Marian Minculescu nu e departe de adevăr o constituie Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România (ASCHF-R), Filiala Argeş. Cu 170 de membri în evidenţă, asociaţia a înfiinţat, în 2009, unitatea protejată „Împreună”, unde lucrează şapte persoane cu handicap care astfel duc o viaţă normală, se simt utile şi nu trimise la periferia societăţii. În plus, aşa cum de altfel am mai relatat, a organizat tabere şi manifestări educative, iar prin atelierul de reparaţii (care prin DGSASPC Argeş are o colaborare deosebită cu Consiliul Judeţean) a donat către spitale, unităţi de protecţie socială sau persoane fizice din judeţ o gamă diversă de dispozitive medicale (paturi electrice, fotolii rulante, cadre de mers fixe şi mobile, cârje şi semicârje, saltele antiescare, sisteme de ridicare/verticalizare necesare celor imobilizaţi la pat care asigură accesul la duş etc) primite de la colaboratori şi parteneri din Germania, care au fost recondiţionate de salariaţii atelierului. De asemenea, au amenajat standuri în centrul Piteştiului, unde au vândut obiecte artizanale confecţionate de copii cu handicap din cadrul asociaţiei etc.

Suntem solidari

Ca parteneri media, ne alăturăm eforturilor ASCHF-R Argeş şi ale celorlalte ONG-uri similare şi considerăm că OUG nr. 60/2017 este nefundamentată, nejustificată şi ruptă de realitate. De asemenea, rămânem consecvenţi ideii că se impune o dezbatere publică aplicată, făcută cu specialişti în domeniu, pentru ca parlamentarii să nu adopte o ordonanţă care ar lăsa pe drumuri mii de oameni a căror singură „vină” este că au un handicap fizic. Sperăm ca Legislativul să dea dovadă de echilibru, dar mai ales de respect pentru oamenii cu handicap, care sub nicio formă nu trebuie excluşi din societate. Ei sunt egalii noştri, nicidecum o povară, şi prin faptul că lucrează în unităţile protejate nu doar că asigură existenţa lor şi a familiilor, ci contribuie la bugetul statului prin plata obligaţiilor financiare ce le revin.

Facem din nou apel public la toţi parlamentarii de Argeş să respingă fără nicio şovăială această ordonanţă ticăloasă, fiindcă şi oamenii pe care-i vizează le-au acordat încrederea prin votul de anul trecut.

În altă ordine de idei, în caz că OUG 60 va fi totuşi adoptată, toţi reprezentanţii asociaţiilor persoanelor cu handicap din ţară sunt decişi să iasă-n stradă şi să protesteze în faţa Palatului Victoria. Iar noi le vom fi alături.

Val. NICOLAU

