Oricât s-ar strădui autorităţile să mişte lucrurile în direcţia potrivită (sigur, e loc de mai bine), cetăţenii fac ce fac şi transformă oraşul într-un spaţiu comunitar lipsit de etică, estetică şi… urât mirositor. Asta am surprins zilele trecute la ghenele din Războieni: electrocasnice ruginite şi gunoaie abandonate lângă spaţiul pentru depozitarea deşeurilor. Problema e că nu doar Războieniul, despre care am tot scris că e un cartier „special”, ne oferă o asemenea privelişte, ci peste tot e aşa: şi în Ceair, şi în Craiovei, chiar şi pe Teilor unde umblă vorba că locuitorii dau dovadă de o bună conduită. Care dovadă, sigur, am descoperit-o în câteva rânduri (spre exemplu, am văzut locatari care îngrijeau spaţiile verzi sau care făceau curăţenie în faţa blocului), dar e suficient să existe câţiva bădărani şi munca celorlalţi devine în zadar. Mi-au plăcut, recunosc, incursiunile Poliţiei Locale printre cheflii, dar se pare că e nevoie de un „radar” care să funcţioneze 24 de ore din 24 – ceea ce e greu, dacă nu imposibil de găsit. Apropo, scria dr. Pătraşcu despre faţa urâtă a Piteştiului, despre cerşetori şi oameni ai străzii care „mişună” prin centru. Măcar de-ar mişuna doar pe străzi. Se urcă şi în autobuze, împrăştiind duhori dintre cele mai grele. Şi nimeni nu comentează…

