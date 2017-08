Vineri, un bărbat a cărui fetiţă de opt ani fusese muşcată de căpuşă a făcut cinci drumuri între spitale din Piteşti, pentru că medicii n-au căzut de acord dacă restul de insectă rămas trebuie sau nu scos din pielea copilului.

De teama bolii Lyme, tatăl a venit cu copila la Urgenţa Spitalului de Pediatrie, unde chirurgul care a consultat-o i-a spus că nu e cazul să-i scoată insecta şi l-a trimis la secţia de boli infecţioase copii a Spitalului Judeţean pentru tratament. Medicul de aici a prescris tratament şi i-a trimis înapoi la Pediatrie recomandând extragerea insectei, dar din nou excizia a fost refuzată şi tatăl s-a întors la Infecţioase. Medicul de aici a avut o discuţie aprinsă cu colegul de la Pediatrie, fără a ajunge însă la un consens. Omul şi-a luat copilul şi a plecat la Spitalul Judeţean. Medicii de aici i-au confirmat tatălui că excizia este necesară, dar i-au explicat că, fiind vorba despre un copil, intervenţia trebuie efectuată la un spital de pediatrie. „Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă. M-au trimis de la Ana la Caiafa, pentru un lucru pe care se putea face la Pediatrie în câteva minute… Cine răspunde dacă fetiţa mea se îmbolnăveşte? Eu îi fac tratament, dar tot se poate infecta. Înainte să-i facă doamna doctor de la Infecţioase reclamaţie la Colegiul Medicilor, îi fac eu, pentru că nu e posibil aşa ceva”, a declarat pentru „Adevărul” George Ionică, tatăl fetiţei. În replică, dr Adina Enescu, director medical la Pediatria piteşteană, a răspuns că medicul a respectat procedura. „A examinat plaga, a dezinfectat-o, i-a dat un termen să vină la consult. I-a dat bilet de trimitere către Boli Infecţioase, pentru terapia specifică. Am înţeles că acolo era doar un rest de insectă, iar domnul doctor a considerat că nu este nevoie s-o scoată. Dânsul are autoritatea să ia o decizie în acest sens. Ce s-a întâmplat în exteriorul Spitalului de Pediatrie, nu ştiu”, a declarat Adina Enescu.

