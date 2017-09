În ultima perioadă, Ministerul Afacerilor Interne s-a confruntat cu ieşirile la pensie a unui număr important de poliţişti. Speriaţi că legea s-ar putea schimba, mulţi dintre ei, oameni cu bogată experienţă, încă tineri şi în vână, cum se zice, s-au grăbit să renunţe la meserie, pentru a mai putea beneficia de facilităţile prevederilor legale.

Deficit de cadre

Aşa se face că, la acest moment, ministerul se confruntă cu un deficit de peste 20.000 de cadre. În acest context, spre sfârşitul săptămânii trecute, Guvernul a adoptat, la propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, o hotărâre care prevede creşterea cifrei de şcolarizare la şcolile de agenţi şi subofiţeri din cadrul MAI. Astfel, pentru anul şcolar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru respectivele unităţi de învăţământ va creşte la 8.190 de locuri prin organizarea a trei sesiuni de admitere, ceea ce înseamnă cu 7.756 de locuri mai mult faţă de perioada de până acum, când şcolilor de agenţi şi subofiţeri ale MAI le erau alocate 1.434 de locuri pe an. Prevederea nu se aplică şi Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală, care este singura instituţie de învăţământ superior a MAI pentru formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, pompieri şi jandarmi. Hotărârea de Guvern la care ne referim face parte dintr-un pachet legislativ şi managerial care va fi aplicat la nivelul MAI în scopul reducerii deficitului de personal, creşterii gradului de protecţie a angajaţilor şi îmbunătăţirea dotărilor pe care salariaţii ministerului le au la dispoziţie.

Perioada de studiu, redusă la jumătate

De asemenea, foarte important de reţinut este că, la nivelul MAI,

cu sprijinul şi înţelegerea Ministerului Educaţiei Naţionale, a mai fost luată decizia de reducere a perioadei de învăţământ în şcolile de agenţi şi subofiţeri de la doi ani, cât era până acum, la doar un an, prevedere care se va aplica începând chiar din acest an. Astfel, promoţia 2016-2018 va finaliza cursurile în luna decembrie a anului în curs, urmând să fie încadrată de la începutul lui 2018. Prin această modificare, promoţiile vor putea ajunge la un număr de 3.000-5.000 absolvenţi anual.

Reducerea perioadei de şcolarizare, susţin reprezentanţii ministeruolui, a fost o măsură temeinic analizată, inclusiv din perspectiva asigurării competenţelor profesionale specifice funcţiilor în care absolvenţii vor fi repartizaţi.

Cursuri de tactică

Iar pentru dezvoltarea pregătirii profesionale, agenţii de poliţie vor putea urma programe de formare continuă, aşa cum este cursul de pregătire tactică desfăşurat în prezent la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti. Acest modul este susţinut de profesionişti ai Serviciului de Acţiuni Speciale şi are ca scop perfecţionarea unor proceduri utilizate frecvent în munca specifică de poliţie precum legitimarea persoanelor, controlul bagajelor, oprirea autovehiculelor, utilizarea armamentului din dotare etc. De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită folosirii graduale a forţei, atunci când se impune imobilizarea unui suspect, pentru a nu se mai înregistra situaţii când poliţistul fie devine ţinta unei agresiuni fizice (au fost cazuri când poliţişti aflaţi în misiune au fost ucişi cu sânge rece), fie are o reacţie prea violentă. Cursul a început în luna iunie şi până în prezent au fost pregătiţi peste 700 de poliţişti.

Angajările directe, o excepţie

Referitor la angajările directe din sursă externă pentru completarea efectivelor, ministrul Carmen Dan a declarat că analizează posibilitatea deblocării a circa 4.000 de posturi în vederea încadrării, pe bază de concurs, a funcţiilor rămase descoperite, dar că aceasta reprezintă o soluţie de excepţie cu caracter temporar. „Demersul iniţiat de MAI şi susţinut de Guvern, presupune un efort susţinut al personalului cu atribuţii în sistemul de formare profesională iniţială, aspect pentru care, în perioada următoare, atenţia factorilor decizionali de la toate nivelurile ierarhice va fi concentrată pe susţinerea asigurării resurselor instituţionale necesare în procesul didactic”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Interne.

Nu vedem nimic rău că vor fi mai mulţi poliţişti pe străzi. Dimpotrivă, e foarte bine, din moment ce este vorba despre liniştea şi siguranţa cetăţenilor. Problema care se pune este însă calitatea materialului uman, dacă viitorii agenţi de poliţie vor avea capacitatea să înmagazineze cunoştinţele şi deprinderile specifice doar într-un an de studiu, şi mai ales dacă examenele vor fi pe bune, sau se va umbla la pile şi relaţii sus puse, aşa cum se procedează de obicei.

