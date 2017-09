… Cel puţin asta ne lasă să înţelegem Cristina Crăciun. Într-o sesizare, ea şi-a exprimat nemulţumirea faţă de modul în care Inspectoratul Şcolar Judeţean a repartizat posturile de educator la şcolile din judeţ.

Un telefon a rezolvat totul

„La şedinţa din 28 august, candidata Alexandra Maria Cotârleţ, care a obţinut nota 5 la examenul de titularizare din luna iulie, suplinitoare în anul precedent la Şcoala Gimnazială Cetăţeni, după ce a constatat că postul ei fusese luat de o altă candidată, fără nicio eschivare faţă de noi cei prezenţi în sală, a sunat-o pe directoarea şcolii, Veronica Petre, cerându-i să scoată neapărat un alt post în locul celui ocupat. Bineînţeles că directoarea s-a conformat şi după vreo două ore a sosit hârtia în care se arăta că la şcoala respectivă a mai răsărit un post aşa, ca o ciupercă după ploaie. În aceste condiţii, când posturile sunt scoase şi înfiinţate doar pentru cine trebuie, mă întreb de ce oare celorlalţi candidaţi, care aveau note mai mari decât doamna în cauză, nu li s-a oferit şansa să ocupe acel post? Cum este posibil ca un copil care a învăţat şi are nota 8 să nu aibă post, iar pentru o piloasă de nota 5, care aruncă cu banii unde trebuie, să i se scoată post la comandă? De ce în sistemul de învăţământ se merge în continuare pe pile şi măgării? Ruşine inspectorului şcolar Dragoş Vrânceanu, candidatei Cotârleţ şi directoarei Petre care au pus la cale o asemenea mârşăvie lipsită de scrupule şi bun-simţ, ruşine ISJ Argeş!”, ne-a scris reclamanta.

Nu s-a încălcat legea

Stând de vorbă cu inspectorul Dragoş Vrânceanu, acesta ne-a declarat: „Sunt surprins de ceea ce se susţine şi vă asigur că nu s-a încălcat legea şi a fost respectată metodologia specifică, mai ales că în sală au fost prezenţi, în calitate de observatori, şi reprezentanţi ai sindicatului. În cazul de faţă a fost avut în vedere principiul continuităţii în baza mediei 7,75 obţinute la evaluarea de anul trecut. Pe 28 august a fost şedinţă publică de repartizare a candidaţilor cu minimum media 7, fiind soluţionaţi toţi candidaţii de la educatori. Au rămas neocupate 45 de posturi la Piteşti, Costeşti, Curtea de Argeş şi Topoloveni, plus localităţile rurale. Pe 29 august a avut loc şedinţa de repartizare pentru detaşare şi prelungirea contractelor pe perioadă determinată conform articolelor 60 şi 85 din metodologie”.

Postul fusese ocupat

„În acea zi, a continuat inspectorul Vrânceanu, s-a prezentat candidata Cotârleţ, care a depus dosarul la inspectorat. În şedinţă i-am explicat că postul de la Valea Cetăţuii se ocupase cu o zi înainte de către o doamnă cu nota 7,57, chiar la finalul şedinţei. Dânsa (Cotârleţ, n.r.) se încadra la art. 85, adică fără definitivat. După circa o oră şi jumătate, la inspectorat a fost primită o adresă prin care şcoala respectivă anunţa că un al treilea post este disponibil, care a fost ocupat de candidata Cotârleţ pe baza notei 7 şi a mediei 7,75 obţinute anul trecut. Din punctul meu de vedere cel mai corect ar fi fost ca şcoala să fi transmis adresa măcar cu o zi înainte, dar postul nu putea fi lăsat descoperit. Prin urmare nu s-a făcut nicio ilegalitate şi dacă are nelămuriri, o invit pe cea care v-a sesizat la inspectorat pentru a clarifica lucrurile. Referitor la indicarea numelui meu, nu are nicio justificare, fiindcă de dosare se ocupă o comisie, iar rolul meu este de a-i striga pe candidaţi să vină în faţa comisiei pentru a semna de preluarea postului”.

La rândul nostru am vrut să luăm legătura cu cea care ne-a trimis sesizarea şi întrucât nu ne-a indicat un număr de telefon, am încercat să o contactăm pe adresa de yahoo de la care a expediat scrisoarea, dar nu am primit niciun răspuns. Din această cauză avem motive să credem că ne aflăm în situaţia unei identităţi ascunse, mai ales că expeditorul nu face nicio referire la persoana care ar fi fost nedreptăţită prin repartizarea candidatei Cotârleţ (care face naveta de la Rucăr, din câte am fost informaţi) la şcoala de la Valea Cetăţuii.

Val. NICOLAU

Antonia TĂNASE

