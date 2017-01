Procurorii DNA Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Constantin Bâlea, primarul comunei Oarja, pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, Iulia Mihaela Sima, director la Şcoala Gimnazială „Dumitru Rădulescu-Oarja” din localitate, pentru abuz în serviciu şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, Lucian Gherghescu, viceprimar al comunei Oarja, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, şi Dumitru Stan, administrator al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (două fapte), fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (trei fapte) şi spălare a banilor în formă continuată.

Din rechizitoriul procurorilor Anticorupţie rezultă că, în perioada 2012-2014, primarul Constantin Bâlea şi directoarea Iulia Mihaela Sima, cu încălcarea prevederilor legale privind finanţele publice locale şi achiziţiile publice, au încheiat cu societatea administrată de Dumitru Stan câte un contract de execuţie lucrări care priveau amenajarea unei camere frigorifice în interiorul Căminului Cultural Oarja, respectiv instalarea a cinci centrale termice în Şcoala Gimnazială „Dumitru Rădulesc-Oarja” şi au dispus plata unor facturi pentru achiziţii de bunuri şi servicii de la aceeaşi firmă.

În acest context, în condiţiile în care bunurile şi serviciile facturate şi achitate nu au fost furnizate, cei doi inculpaţi, împreună cu viceprimarul comunei Oarja, au semnat mai multe documente ce conţineau date nereale (devize de lucrări, procese-verbale de recepţie etc) şi i-au achitat omului de afaceri suma totală de 201.080 lei, care constituie prejudiciu adus la bugetul local. În scopul asigurării banilor obţinuţi în maniera descrisă, Dumitru Stan a ascuns şi disimulat provenienţa ilicită a sumei de 148.208 lei, prin introducerea lor într-un mecanism complex de spălare a banilor, pe baza unor dispoziţii de încasare, respectiv de plată false, în temeiul unui contract inexistent, destinatarul final fiind tot omul de afaceri.

În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpaţilor, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeş.

C.O.

(Visited 326 times, 326 visits today)