Ieri, la Tribunalul Bucureşti a avut loc un nou termen în dosarul „Publitrans” în care fostul edil Tudor Pendiuc a fost trimis în judecată alături de alte persoane pentru fapte de corupţie. De data asta a fost audiat în calitate de martor Cornel Ionică, fost viceprimar până în iunie 2016, când a fost ales în funcţia de primar al Piteştiului. Iată de a declarat Cornel Ionică în faţa instanţei:

Publitrans nu făcea faţă

„În perioada 2000-2016 am fost viceprimar al municipiului Piteşti şi între anii 2007-2008 când s-a analizat situaţia grea a Publitrans şi s-a propus salvarea ei, aveam aceeaşi funcţie. Nu-mi aduc aminte dacă pe 17.01.2014 am fost audiat de DNA (în acest moment avocatul Dan Panţoiu a intervenit, amintindu-i că a dat o declaraţie la DNA Piteşti). Apreciez că asocierea CNCD şi Girexim cu Publitrans s-a realizat şi a fost necesară pentru salvarea şi normalitatea transportului public în Piteşti. Când am vorbit de normalitate privind transportul public în municipiu, mă refeream la faptul că Piteştiul, prin Publitrans, avea un număr insuficient de autobuze în stare de funcţionare şi trebuia rezolvată situaţia de urgenţă. Primăria, prin Publitrans, venea cu un număr de 35-36 de autobuze şi asocierea CNCD – Girexim venea cu 70 de autobuze, cu care transportul în Piteşti putea să intre în normalitate”.

Preşedinte de comisii

„Ca viceprimar în perioada 2005-2007, a continuat Cornel Ionică, am făcut parte din două comisii în cadrul Primăriei Piteşti în calitate de preşedinte al acestora şi anume Comisia de analiză a contestaţiilor şi Comisia de negociere a contractelor de asociere în ceea ce priveşte participaţiunea CNCD – Girexim alături de Publitrans – Primăria Piteşti. La lucrările acestei ultimei comisii eu am participat din partea Primăriei. Comisia şi-a desfăşurat lucrările în anul 2007 după licitaţia care a avut loc. Toate discuţiile purtate în această comisie făcea obiectul documentelor din dosarul de documentaţie. În urma organizării licitaţiei privind transportul public în Piteşti s-au depus două contestaţii din partea unor agenţi economici privaţi, care au participat la licitaţie şi care nu s-au încadrat în normele stabilite. Prin urmare contestaţiile au fost respinse de către comisia de analiză. Ulterior am fost daţi în judecată, dar şi acolo au fost respinşi”.

A semnat doar un raport

„De asemenea, spunea primarul Ionică, am participat la şedinţa prin care s-a propus la vot contractul de negociere şi asociere dintre Publitrans şi CNC- Girexim, dar nu am votat pentru că nu aveam şi calitatea de consilier, însă am semnat însă raportul 7451 din 05.02 2008. În anul 2014, la şedinţa Consiliului Local în care Primăria Piteşti a devenit parte civilă în proces, s-a discutat mult pro şi contra, mai mult contra de constituire ca parte civilă, dar nu s-a discutat şi despre prejudiciu. Eu, în calitate de viceprimar cu funcţie de primar interimar, am semnat pentru constituire ca parte civilă, pentru ca la o eventuală constatare de prejudiciu să putem fim prinşi acolo. Până să se supună la vot au fost colegi consilieri care au susţinut că nu ar fi oportună afilierea la proces, că nu se ştie real dacă a existat şi există prejudiciu. În urma votului din şedinţa consiliului local Primăria Piteşti prin SC Publitrans s-a afiliat la proces. În ceea ce priveşte şedinţa din 22 decembrie 2014, cele trei comisii şi-au dat avizul. Avizele comisiilor de specialitate s-au dat înaintea şedinţei adhoc. Eu, ca viceprimar, aveam atribuţiuni prin împuternicire de către primar în ceea ce priveşte transportul public în Piteşti şi de aceea făceam parte şi din cele două comisii. Toată derularea problemelor şi necesităţilor pe care le avea Publitrans, aveam cunoştinţă de ele şi m-am implicat în calitate de viceprimar cu atribuţiunile cu care eram împuternicit”.

Prelungirea contractului, absolut necesară

Răspunzând solicitării judecătarei Liliana Ciupercă, primarul Ionică a mai prdcizat: „Apreciez că prelungirea contractului de asociere dintre Publitrans, prin Consiliul Local şi Primăria Piteşti cu CNCD – Girexim a fost benefică şi absolut necesară. Nu pot să apreciez cât de legal sau ilegal a fost făcută această prelungire. Dar, faptul că prelugirea acestui contract a dat roade, a scos Publitransul din faliment şi chiar a avut realizări în 2014, este şi faptul că la această dată BERD a acceptat să acorde acest împrumut personal Publitrans, pentru că îndeplinea condiţiile să poată retura banii înapoi, fără garanţii din partea Primăriei Piteşti”.

Val. NICOLAU

