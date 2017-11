O întrebare dificilă, dar incitată: dacă se întâmplă vreun eveniment nefericit în curtea şcolii, cine răspunde? Bineînţeles, veţi spune că profesorul de serviciu. De exemplu, săptămâna trecută, la şcoala gimnazială de la Merişani un elev de 10 ani s-a rănit grav în curtea instituţiei. Din neatenţie, băiatul a călcat într-un fier beton cu grosimea de 6 milimetri, înfipt într-o bucată de ciment, care se presupune că a căzut de la o boltă de vie. În urma acestui incident, care putea să aibă consecinţe dintre cele mai grave, la şcoală a fost demarată o anchetă administrativă, pentru a stabili împrejurările în care a survenit accidentul şi cine se face răspunzător. Or, cel care va răspunde e cunoscut dinainte. El este profesorul de serviciu.

Când începe programul şcolar, la prima oră a dimineţii, acest profesor ia la cunoştinţă despre regulamentul de ordine interioară, în care sunt stipulate obligaţiile ce-i revin pentru ziua aceea. Or, dascălul respectiv nu este calificat şi nici nu are aptitudinile necesare supravegherii elevilor în pauză, precum nu are nici pregătirea fizică pentru a alerga după elevii mai zburdalnici. În regulamentul respectiv nu sunt stipulate metodele ce trebuie utilizate de către cadrul didactic pentru a efectua astfel de activităţi. Unele şcoli nu au gard împrejmuitor, iar ieşirea elevilor din incintă şi intrarea persoanelor străine nu pot fi împiedicate. Conducerea unor astfel de şcoli, aflată în faţa unor evenimente nefericite, aruncă toată vina asupra profesorului de serviciu. Ştiindu-se că elevii sunt buni alergători, nu-i putem obliga pe profesori să fugă după ei prin curtea şcolii şi prin împrejurimi. În plus, după o oră de muncă la catedră, se presupune că şi acest profesor are dreptul la o pauză de câteva minute de relaxare. Sau, eventual, să-şi servească gustarea pentru a nu face ulcer la locul de muncă.

Pe de altă parte, în ţările Uniunii Europene cadrele didactice nu sunt responsabile cu supravegherea elevilor în pauze, pentru acest lucru fiind angajate persoane calificate. În aceste ţări se consideră că şcoala este un laborator de umanitate. Lucrurile se întâmplă la şcoală pe mici dimensiuni, simplificate şi reduse la gesturi semnificative. Gesturi ce se încarnează definitiv în sufletul copiilor. A fost lovit de un profesor, a văzut o încruntare uşoară pe fruntea acestuia, a fost umilit de vreun coleg; toate acestea sunt păstrate veşnic în sufletul copilului. A auzit glasul răstit al doamnei învăţătoare, îl va auzi pentru totdeauna. O palmă primită lasă urme pe obrazul elevului pentru tot restul vieţii. Copilul nu ştie evanghelica poruncă de a întoarce şi obrazul celălalt. Nicio decădere nu este mai abruptă şi nicio pierzanie mai rapidă decât această întrebuinţare lucrativă a obrazului copilului.

La fel, a te comporta cu un copil ca şi cum ar fi adult, adică a-l sancţiona cu amenzi de zece lei, aşa cum s-a încercat să fie pedepsiţi pentru fapte de indisciplină elevii unei şcoli din nordul judeţului nostru, este o dovadă de inchiziţie şcolară.

Drept care, ceea ce nu ştiu aceşti inchizitori este faptul că elevii suportă greu disciplina şcolară, programele încărcate, lungile ore de studiu şi obositoarea imobilitate în bancă. De la înălţimea catedrei lor, unii profesori nu văd ce se întâmplă în sala de clasă, considerată o adevărată „vale a plângerii”. Mai ales că, mult timp, copiii resimt lipsa libertăţii cu care fuseseră deprinşi până să înceapă şcoala. Odată cu pierderea libertăţii, ei au lăsat toată lumea plină de basm, cu personajele ei fascinante, undeva în urmă. Iată de ce, în sala de clasă, prin ferestrele mari, lumina sau ninsoarea năvăleşte nemilos în monotonia orei, încât ai impresia că acea sală este o încăpere de închisoare. Iar odată cu sunetul clopoţelului, copiii se revarsă în curte ca o apă de pe un stăvilar. Atunci intră în rol profesorul de serviciu, care este total depăşit. Răspunderea lui privind disciplina din curtea şcolii este o chestiune formală de care orice conducere a unei astfel de instituţii se spală pe mâini cu prima ocazie.

