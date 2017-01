Tânăra campioană naţională la box feminin din Câmpulung implicată într-un dosar de proxenetism a fost trimisă în judecată într-un al doilea dosar, în care de data asta este acuzată, alături de doi prieteni, de trafic de minori.

Alis Nicoleta Bărăitaru, de 17 ani, împreună cu Alexandru Leontin Finţoiu, de 28 de ani, şi cu Dan Andrei Lică, de 27 de ani, sunt bănuiţi că de la începutul anului trecut şi până în septembrie ar fi racolat trei tinere, dintre care două minore, pe care le-ar fi adăpostit şi exploatat sexual în locuinţe închiriate şi unităţi de cazare din Câmpulung. Pe 16 decembrie 2016 a avut loc primul termen în care anchetatorii i-au trimis pe cei trei în faţa instanţei de judecată. Astfel, Dan Andrei Lică este acuzat pentru infracţiunea de trafic de minori, Alexandru Leontin Finţoiu este bănuit de complicitate la infracţiunea de trafic de minori şi proxenetism, iar Alis Nicoleta Bărăitaru este suspectată tot de complicitate la infracţiunea de trafic de minori şi proxenetism. Primii doi sunt în continuare în spatele gratiilor, la Penitenciarul Mioveni, după ce, pe 5 decembrie 2016, au cerut, fără succes, să fie cercetaţi în arest la domiciliu, în timp ce sportiva, care aşa cum am mai precizat are rezultate foarte bune la învăţătură şi nimeni nu înţelege cum a ajuns să se înhăiteze cu doi derbedei, este judecată sub măsura controlului judiciar. Primul termen din acest proces a fost stabilit pentru data de 17 ianuarie 2017.

C.O.

