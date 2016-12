* Dramele sociale şi escrocheriile, cele mai citite subiecte

Mâine se încheie anul. La ceas de bilanţ, judecând prin ochii cititorilor din ediţia online (www.ziarulargesul.ro), constatăm că 2016 a fost dramatic: veştile dureroase au sensibilizat opinia publică, iar faptele reprobabile au stârnit sute de comentarii înverşunate. Printre atâtea rele, abia au reuşit să se strecoare două subiecte să le spunem normale: alegerile locale şi, din domeniul sănătăţii, inaugurarea compartimentului de chirurgie vasculară de la Spitalul Judeţean. Iată însă, punctual, care au fost cele mai citite subiecte.

Moartea unui înger

La 20 aprilie, Alexia Velea, elevă a Şcolii „Mircea cel Bătrân” şi membră a clubului de dans „Star Fix” Piteşti, a pierdut lupta cu o boală cruntă. În ciuda eforturilor depuse de părinţi şi de comunitate, banii necesari tratamentului nu au ajutat-o decât puţin timp. Bunul Dumnezeu a avut alte planuri cu Alexia, o fată educată, cu bun-simţ, sociabilă, prietenoasă, care era tot timpul zâmbitoare.

Metoda „Parastasul”

Cea mai nouă escrocherie, metoda „Parastasul”, a atras atenţia opiniei publice după ce am semnalat în paginile ziarului un caz concret petrecut la Piteşti. La mijlocul lunii septembrie, două femei au bătut la uşa unei locatare dintr-un bloc de pe strada Fraţii Goleşti. Îmbrăcate în negru şi având în mâini o tavă cu ceva de mâncare şi o lumânare, au zis că le-ar fi trimis o vecină de la etajul VI cu pomană. Totodată, una avea o bancnotă de 200 lei în mână, din care ar fi trebuit să-i dea 100 lei celei la uşa căreia bătuseră, ca să-şi cumpere ceva de îmbrăcat, că aşa e obiceiul la parastasul de un an. Necunoscutele au spus că n-au mărunt şi au insistat să le lase în casă până schimbă banii. Norocul femeii a fost că nu era singură acasă, ci cu soţul său, care a întrebat cine sunt şi ce vor. În clipa următoare, necunoscutele au făcut stânga-mprejur şi au dispărut fără nicio explicaţie. Nedumerită, femeia a urcat la vecina ei, de la care a aflat că nu făcuse niciun parastas şi că nu trimisese pe nimeni nici cu pomană, nici cu vreo sumă de bani. Scopul vizitei fusese jaful.

Metoda „Fotomodelul”

Tot în toamna acestui an, chiar în centrul Piteştiului a apărut un cuib de escroci care, de această dată, au apelat la o şmecherie veche practicată în multe oraşe din ţară, dar care a funcţionat de minune şi la noi: metoda „Fotomodelul”. Lângă complexul comercial „Trivale”, mai multe persoane dotate cu mape de prezentare abordau cetăţeni propunându-le o colaborare irezistibilă: să devină imaginea de ocazie a unei companii la lansarea anumitor produse (în special îmbrăcăminte), fiind apoi remunerate financiar şi material. Contra unei taxe iniţiale de 100 lei, mulţi oameni i-au crezut pe cuvânt. Ulterior, văzând că gluma se îngroaşă (celor deja înscrişi li se solicitau sume şi mai mari de bani, sub diverse pretexte), oamenii au intrat la bănuieli. S-a aflat că toată treaba nu e altceva decât o ţeapă, o ţeapă însă foarte bine mascată de un contract care, dacă ar fi fost parcurs cu atenţie, s-ar fi văzut că firma cu pricina nu promite nimic din cele spuse. Poliţia a început nişte cercetări. Le-a început, dar…

Criza bebeluşilor

Cazurile dramatice ale bebeluşilor infectaţi cu E.Coli în primăvară au scos la iveală, dincolo de durerea incomensurabilă a părinţilor care şi-au pierdut micuţii, numeroasele „bube” ale sistemului public de sănătate, dar mai ales a incompetenţei anumitor ministere în derularea anchetei. În lipsa unor date certe, lumea a ieşit în stradă la protest, în semn de solidaritate cu familiile copiilor care au pierit, dar şi pentru a-şi exprima nemulţumirile cu privire la situaţia din sănătate. Mult mai târziu, la finele lunii august, Biroul Teritorial Argeş al Avocatului Poporului a emis câteva recomandări pe adresa Direcţiei de Sănătate Publică şi a Spitalului de Pediatrie. Ancheta Avocatului Poporului a scos la iveală nereguli şi abateri constante la nivelul celor două instituţii. Concret, inspectorii DSP nu au solicitat şi nici analizat posibilitatea introducerii alertei epidemiologice, astfel încât să fie dispuse pregătiri în acest sens. De asemenea, conducerea DSP nu a pus la dispoziţia Prefecturii Argeş şi nici a Ministerului Sănătăţii informaţii care să decidă instituirea unei alerte publice. Din documentele studiate, Avocatul Poporului susţine că inspectorii DSP aveau obligaţia de a informa şi de a organiza un plan împreună cu medicii de familie pentru a alerta asistenţa primară medicală.

Sclavie la Berevoeşti

Şi vara lui 2016 a fost una fierbinte, atât la propriu, cât şi la figurat. Concret, în iulie, un alt subiect a suscitat interes la nivel naţional: cazul stăpânilor de sclavi de la Berevoeşti. Aceştia răpeau oameni, pe care îi supuneau la tratamente inumane. De cele mai multe ori victimele nu primeau mâncare, iar când primeau, li se ofereau resturi, erau legate cu lanţuri sau chingi ori încuiate pe timpul nopţii ca să nu poată fugi, iar unora li se aplicau tratamente umilitoare (erau dezbrăcate complet şi udate alternativ cu apă rece şi caldă; erau legate de mâini şi picioare şi puse să mănânce de pe jos, erau puse să se bată între ele pentru amuzamentul suspecţilor, li se arunca mâncarea pe jos etc). În urma unei descinderi de amploare, 38 de persoane acuzate de sclavie au fost reţinute şi duse în arest.

Candidaţi la primărie

Alegerile locale au adus o premieră la Piteşti: prima schimbare majoră de după Revoluţie. După o luptă extrem de strânsă şi ulterior contestată, Tudor Pendiuc a pierdut şefia primăriei în favoarea lui Cornel Ionică. Dar dincolo de rezultatele finale cetăţenii au urmărit cu şi mai mare interes alinierea forţelor combatante. Aceasta a fost până în ultima clipă alimentată constant de „misterul” Pendiuc: dacă mai candidează şi, în caz afirmativ, din partea cărui partid. Până la urmă, fostul primar al Piteştiului a intrat în luptă susţinut de ALDE.

Doi morţi, trei ani de puşcărie

…Aceasta a fost hotărârea judecătorilor la finalul procesului în care Alexandru Adelin Popa, din Mioveni, a pledat vinovat pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă. Aflându-se la volanul unui BMW, tânărul de 23 ani a accidentat mortal doi oameni, după ce a pierdut controlul autoturismului şi a izbit în plin Dacia SuperNova în care se aflau victimele. La aflarea verdictului, zeci de cetăţeni şi-au manifestat nemulţumirile pe pagina de socializare a ziarului nostru, considerând că pedeapsa a fost prea blândă. Unii au susţinut că, prin asemenea pedepse, se încurajează iresponsabilitatea în rândul şoferilor.

Chirurgie vasculară

La mijlocul lunii iunie a fost inaugurat, oficial, compartimentul de chirurgie vasculară din cadrul Spitalului Judeţean. Dr. Felix Sârboiu, specialist în domeniu, a tăiat panglica tricoloră, în aplauzele personalului sanitar. Bolnavii cu afecţiuni vasculare, în special arteriale periferice, nu mai sunt acum nevoiţi să parcurgă sute de kilometri pentru a se trata, fiindcă, iată, la Piteşti, cel mai mare spital din judeţ are un compartiment dedicat rezolvării acestor afecţiuni.

Proxenetism la Câmpulung

Aşa cum am menţionat, la Berevoeşti a fost destructurată o reţea de stăpâni de sclavi. O reuşită remarcabilă a poliţiei am consemnat şi la Câmpulung, acolo unde zeci de persoane au fost reţinute pentru proxenetism. Din cercetări a reieşit că, vreme de opt ani, mai exact în perioada 2008 – 2016, cei în cauză ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către 80 de tinere, multe dintre ele minore cu vârste sub 14 ani, pe care le-au dus în state ale Uniunii Europene. Suspecţii racolau fete în special din familii defavorizate din Câmpulung şi din localităţile limitrofe, cărora le promiteau locuri de muncă bine plătite în Franţa, Spania, Germania şi Belgia, însă apoi le sechestrau şi le obligau să se prostitueze.

Cel mai scump transport

Ultimul subiect dintre cele mai citite ale anului este legat de tarifele la transportul în comun. Piteştenii plătesc 2 lei pentru o călătorie cu autobuzele Publitrans şi 140 lei pentru un abonament nominal. Cel nenominal e şi mai scump, având un preţ de 174 lei. Dacă facem o comparaţie faţă de cum e în alte oraşe (Bucureşti – 50 lei, Braşov – 70 lei, Constanţa – 110 lei, Timişoara – 93 lei, Cluj-Napoca – 125 lei, Iaşi – 116 lei, Sibiu – 50 lei, Ploieşti – 63 lei, Craiova – 65 lei), concluzia nu poate fi alta decât că avem cel mai scump transport public din ţară. De anul viitor, Publitrans va aplica o nouă politică tarifară, cu anumite avantaje pentru călători. Cea mai mare reducere vizează abonamentul nominal pe toate liniile. Acesta se va ieftini de la 140 lei la 80 lei.

George OLTEANU

