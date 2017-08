Am o colegă de serviciu care, în timpul liber, se ocupă cu apicultura. Este modul ei de a se elibera de stresul zilnic. Nu are odihnă şi se luptă din plin cu problemele cotidiene. Tot timpul face câte ceva prin gospodărie şi, când vorbeşti cu ea, te priveşte direct în ochi. Unii o iubesc, iar alţii cel puţin o apreciază. Privirea îi este solitară, iar braţele vânjoase. Lucru de mirare dacă mă gândesc că, la întâlnirile mondene, este o prezenţă dintre cele mai agreabile. Apare în lumina ei cea mai favorabilă atunci când doreşte acest lucru.

Săptămâna trecută am văzut-o cum lucra în faţa stupilor şi cum dirija roiurile de albine. Stă cât e ziua de lungă aplecată asupra stupilor. Bănuiesc că inima îi zvâcneşte în piept. Înconjurată de albine, pare că şi-a uns corpul cu o poţiune pentru a deveni invincibilă în faţa lor. Eu eram îngrozit de frica albinelor, dar eram şi fermecat de zborul aparent haotic al acestora în jurul stupilor. Îmi amintesc de scenele de pe nişte vase antice care descriu munca apicultorilor daci; vase aflate la Muzeul de Istorie de la Bucureşti. Colega mea seamănă cu fiica lui Decebal, care şi-a pus braţul zăvor în jurul tatălui până când otrava îşi va fi făcut efectul. Zăvorul format din mâna fecioarei a fost sfărâmat până la cot de către năvălitori. Auzeam parcă oasele fragede trosnind, iar învingătorii nu au mai găsit un rege viu, ci un cadavru. Mă uitam la albine şi la colega mea şi mă gândeam că aşa ar trebui să fie şi în societatea umană. Încă de la vechii greci se cunoaşte că singurul model valabil de funcţionare a instituţiilor unui stat democratic este republica albinelor. În sensul că, în această republică, fiecare albină îşi face mierea ei şi îşi are locul său bine determinat la nivelul familiei de albine. Totodată, dacă fiecare albină este liberă să facă numai ce se pricepe, asta nu înseamnă că este lăsată de capul ei în cadrul republicii albinelor. Or, în republica oamenilor se mai găseşte câte un individ care vrea să le facă pe toate. El vrea să fie prim-ministru, preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedinte de partid, chiar şi preşedinte de ţară, ceea ce aduce grave prejudicii organizării şi funcţionării statului respectiv. Acest individ trebuie eliminat prin intermediul votului, aşa cum albinele o elimină pe cea care le perturbă activitatea, prin izolarea ei. Iată cum, pentru a defini statul de drept, nu trebuie să mergem la exemplele date de republicile antice, aşa cum au făcut revoluţionarii francezi în 1789, ci putem recurge la exemplul unei republici pe care cei vechi au tot încercat s-o imite, uneori cu şansă de izbândă. Aceasta este republica albinelor. Luând exemplu de la albine, oamenii ar trebui să invoce republica acestora ori de câte ori sunt interesaţi de modul lor de organizare colectivă la nivel instituţional. Filozofii spun că este singura republică a cărei formă de organizare respectă drepturile şi libertăţile individuale.

Prin urmare, toţi trebuie să ne aducem contribuţia la marea operă a democraţiei, aşa cum îşi aduce contribuţia fiecare albină la prosperitatea stupului. Iar dacă vreunul dintre noi încearcă să se folosească de avantajele poziţiei sale în folos personal, acesta trebuie eliminat, aşa cum şi albinele o elimină pe cea care nu respectă regulile vieţii lor colective. Ceea ce ne mai învaţă republica albinelor este faptul că progresul nu trebuie să depindă de stat, ci de fiecare dintre noi. Statul nu trebuie să ne dea altceva decât legi bune şi libertate. Or, pentru aceasta este nevoie de judecători cu cumpăna dreptăţii în mâini, nu cu sacul fără fund. Judecători cu înţelepciune şi tărie, nu sofişti şi slugi ai plutocraţiei politice. O justiţie coruptă este cea mai gravă problemă a unei societăţi. Aici e o mare primejdie. Adică voinţa poporului să nu le mai dea dureri de cap guvernanţilor. Este ca şi atunci când o albină se foloseşte de munca tuturor celorlalte albine în interes personal. Lucru greu de conceput în republica albinelor. Or, acest lucru se întâmplă în zilele noastre în republica oamenilor, când peste două milioane de pensionari trăiesc sub pragul de sărăcie, în timp ce câteva zeci de mii se lăfăiesc cu pensiile lor speciale de mii de lei. Şi astfel, poporului – care tolerează de bună voie să i se ia din drepturile sale – i se va lua în curând şi dreptul constituţional de a trăi decent.

