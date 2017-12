Un bărbat a scăpat cu viaţă după ce şi-a pus ştrangul de gât. Cei care l-au salvat au fost agenţi ai secţiei rurale de poliţie.

Ieri, un cetăţean a sunat la 112 declarând că se numeşte Vasile N., are 51 de ani, e din Albota, satul Mareş, şi că vrea să se omoare. Dispecerul de serviciu a tratat situaţia cu toată seriozitatea şi a sesizat secţia de poliţie rurală din localitate, iar un echipaj a pornit către locuinţa împricinatului. Fără să piardă timpul, poliţiştii au intrat în curte, apoi în casă şi întrucât nu era nimeni, au urcat în podul casei cu etaj. Acolo l-au găsit pe proprietar, care tocmai îşi dăduse drumul în laţul legat de-o grindă. Agenţii l-au coborât din ştreang şi l-au predat echipajului de pe ambulanţa de terapie intensivă mobilă, care l-a transportat la spital. Datorită intervenţiei rapide a poliţiştilor, cel în cauză trăieşte şi a rămas internat sub supraveghere. Fiind încă în stare de şoc, el nu a putut declara ce anume l-a determinat să recurgă la gestul necugetat. Oamenii legii au găsit un bilet, în care bărbatul scria că nu vrea să mai deranjeze pe domnul …. – şi urma un nume indescifrabil – şi îşi ruga soţia, care la ora incidentului nu era acasă, şi fiul să aibă grijă de ei. Gestul bărbatului i-a surprins nu doar pe poliţişti, ci şi pe vecini, mai ales că familia are o situaţie materială bună, deţine o casă cu etaj şi toţi trei sunt salariaţi.

