În aceste zile, până vineri, la Universitatea din Piteşti are loc şcoala doctorală internaţională francofonă „Caracterizarea ştiinţifică, expertiza şi conservarea patrimoniului cultural material. Arheomateriale”, cu participarea a 21 de doctoranzi din Piteşti, Iaşi, Bucureşti şi Republica Moldova. Organizatǎ în parteneriat cu Universitatea din Bordeaux Montaigne şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România, manifestarea beneficiază de cofinanţare din partea Agenţiei Universitare a Francofoniei.

Deschiderea oficială a evenimentului are loc azi, la ora 9.30, în sala de lectură a bibliotecii UPIT. Şcoala doctorală urmăreşte iniţierea tinerilor doctoranzi în caracterizarea ştiinţifică a bunurilor de patrimoniu, folosind tehnici specifice Ingineriei materialelor. (M.N.)

Master în domeniul patrimoniului

Colaborarea UPIT cu Universitatea din Bordeaux Montagne are în vedere şi doctoratul în cotutelă; în această perioadă are loc admiterea la doctorat în Ingineria materialelor, conducători de doctorat fiind profesorii Rémiy Chapoulie şi Mărioara Abrudeanu. Potrivit Universităţii din Piteşti, acest doctorat îşi propune caracterizarea descoperirilor arheologice făcute de echipa universităţii sub conducerea decanului Constantin Augustus Bărbulescu, precum şi organizarea la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, în colaborare franco-română şi în premieră naţională, a unui master în domeniul patrimoniului, cu diplomă dublă.

(Visited 6 times, 6 visits today)