* Fotbalişti de legendă se pregătesc să-l omagieze pe Dobrin

Sâmbătă, fotbalul argeşean a aniversat 70 de ani de la naşterea lui Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Iar peste o săptămână, în memoria acestuia va mai fi organizat un eveniment. Vă reamintim că, în memoria Prinţului din Trivale, autorităţile locale vor organiza un meci de gală, intitulat sugestiv Finala Legendelor. Evenimentul va avea loc duminică, 3 septembrie, pe Stadionul „Nicolae Donbrin”, de la ora 17, 30. Se vor afla faţă în faţă componenţii echipelor FC Argeş 1998 şi Dinamo 2000, ultimele generaţii de excepţie ale celor două cluburi. Evenimentul este organizat de promotorul Adrian Troscenco, în colaborare cu SR Consulting, firma lui Sorin Radu, component al echipei FC Argeş 1998, Primăria Piteşti şi FC Argeş.

Adrian Troscenco este un mare fan FC Argeş şi a organizat, în urmă cu câteva săptămâni, la Câmpulung, un alt eveniment, intitulat „Meciul lui Dobrin”. De asemenea, organizatorii vor comemora în acelaşi timp şi zece ani de la dispariţia marelui fotbalist.

Au confirmat prezenţa, printre alţii, Bogdan Vintilă, Dani Coman, Vasile Popa, Jean Barbu, Constantin Schumacher, Adrian Mutu, Nicolae Diţă, Vali Năstase, respectiv Ionuţ Lupescu, Florin Prunea, Florentin Petre, Adrian Mihalcea, Jean Vlădoiu, Liviu Ciobotariu. Intrarea spectatorilor va fi liberă.

Fiecare jucător va purta un tricou inscripţionat cu numele său, dar şi cu sigla aniversară. După terminarea partidei, tricourile vor fi vândute în cadrul unei licitaţii, banii încasaţi urmând să fie donaţi unui caz special.

Promotorul acestui eveniment, împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale vor organiza vineri, 1 septembrie, o conferinţă de presă la Primăria Piteşti. Va participa câte un jucător reprezentativ din cele două echipe. Pe 3 septembrie, de la ora 14, în Piaţa Primăriei va avea loc o sesiune de autografe la care vor participa o parte dintre jucători.

„Aveai ce învăţa de la el”

Jean Vlădoiu şi Nicolae Diţă sunt doi foşti mari fotbalişti ai Argeşului care au avut onoarea de a-l cunoaşte pe inegalabilul Nicolae Dobrin.

„Eu l-am avut şi antrenor, a fost o onoare. Mă bucur că am fost invitat la acest meci în memoria lui Nicolae Dobrin. Am amintiri frumoase legate de acesta, i-am cunoscut şi familia. A fost un jucător fantastic, l-am admirat enorm. A fost un fotbalist unic şi inegalabil. Mă bucur că oamenii încă îşi aduc aminte de Nicolae Dobrin. Îmi tremură genunchii când calc pe iarba stadionului, am trăit momente frumoase în Trivale”, ne-a spus Jean Vlădoiu.

La rândul său, Nicolae Diţă, fostul căpitan al echipei din Trivale, ne-a declarat: „M-a fascinat dintotdeauna Nicolae Dobrin. L-aş încadra într-o categorie selectă a jucătorilor mondiali. Cei care organizează acest eveniment merită felicitări pentru că încearcă să nu-l facă uitat pe nea Gicu şi este foarte important. Nicolae Dobrin a fost o legendă. A fost idolul meu, aveai ce învăţa de la el”.

