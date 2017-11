În zilele noastre, un muncitor nedreptăţit nu are decât un mijloc de a se apăra, şi anume prin a adera la un sindicat. Democraţia izolează şi slăbeşte legăturile dintre oameni, dar sindicatul pune la îndemâna fiecăruia o armă foarte puternică pe care o poate folosi chiar şi cel mai izolat şi mai slab individ. Este vorba despre arma asocierii. Sindicatul îi permite fiecărui membru al său să-i cheme în ajutor pe toţi ceilalţi membri. Iată dar că, în condiţii normale, adevăratul prieten al muncitorului este sindicatul, care ar trebui să fie gata în orice moment să-i apere drepturile şi libertăţile. Iar dacă lumea politică se schimbă, sau ar trebui să se schimbe, din patru în patru ani, cea a sindicatului rămâne aceeaşi pentru mult timp. De exemplu, Dumitru Costin, care şi-a anunţat recent demisia din fruntea BNS, a deţinut timp de 20 de ani funcţia de şef de sindicat, începând cu cea de lider sindical la fosta Întreprindere Dacia. Sigur, mulţi nu cred în demisia lui Costin.

Prin urmare, membrii de sindicat au, în general, puţine cunoştinţe, puţină competenţă şi puţine resurse; sunt, deci, aproape la bunul plac al politicienilor sau al patronilor. Or, între aceştia şi muncitori se află sindicatul, a cărui luptă se reduce la capacitatea liderilor de a negocia. Dar am remarcat adesea că aceşti lideri, care, în general, discută despre treburile lor într-un limbaj sec, lipsit de orice înflorituri, în faţa presei devin emfatici şi abordează stilul politic. Iar unii dintre ei chiar au ajuns politicieni. Şi mă gândesc la Victor Ciorbea, Miron Mitrea, Liviu Pop etc. Alţi lideri de sindicat se află în complicitate cu patronatul, cum sunt Dumitru Costin şi Bogdan Hossu. Acesta din urmă, când s-a pus problema tichetelor de masă, a mobilizat oamenii şi a ieşit cu ei în stradă, pentru că el însuşi avea o afacere cu aceste tichete. Şi mai sunt alţi lideri care trăiesc foarte bine pe seama membrilor de sindicat; de pildă, profesorul universitar Anton Hadăr, care primeşte de la sindicatul universitarilor peste zece mii lei lunar. După cunoştinţele mele, singurul sindicat cu adevărat profesionist este cel de la Dacia, pentru că între acest sindicat şi salariaţii uzinei s-a constituit, de-a lungul timpului, o sănătoasă reprezentare.

Aşadar, prin atitudinea unor lideri de sindicat, vedem cum dispare ceea ce este specific luptei sindicale. Drept care, la sindicate, pe lângă complicitatea cu politicul, apare şi servilismul cu acceptarea invitaţiilor la mesele festive şi festine ale politicienilor sau patronilor, pactizând cu ideologiile şi interesele lor. Avem sindicate caracterizate prin huzur pentru capii acestora, total inutile şi chiar nocive pentru cei care îi reprezintă. Iar când a fost vorba să apere interesele muncitorilor şi funcţionarilor, când au fost desfiinţate şcoli şi spitale, când au fost tăiate pensiile şi salariile, aceste sindicate nu au făcut nimic. Acelaşi lucru se întâmplă şi acum când suntem manipulaţi cu programul de guvernare. Or, sindicatele adevărate îi învaţă pe membrii lor cum şi ce să ceară, în timp ce sindicatele de serviciu îi învaţă pe oameni să asculte. Aşa se întâmplă în sindicatele din învăţământ.

La noi, în Argeş, există mai multe sindicate care apără drepturile cadrelor didactice. Dar unele doar mimează lupta sindicală, în timp ce liderii lor se bucură de o serie de avantaje: salarii, birou, bilete la mare şi la munte, vacanţe în străinătate etc. Şi astfel, la sindicatele din învăţământ se întâmplă tot felul de aberaţii. De exemplu, directorul unei şcoli, reprezentat de sindicat, cheamă în judecată propria şcoală. Directorul, în procesul său, nu angajează avocat, în schimb avocatul este angajat de director în procesul celorlalte cadre didactice care nu sunt reprezentate de sindicat. Şi astfel, şcoala lui pierde şi plăteşte zeci de mii de lei cheltuieli de judecată. Aceasta este o mostră de management şcolar. Şi sunt multe astfel de exemple, pe care le voi prezenta cu altă ocazie.

Prin urmare, în multe sindicate există un spirit de gaşcă. Iar dialogul acestora cu muncitorii nu este numai verbal, ci şi onomatopeic. În culisele sindicatelor nu găseşti decât aspiranţi şi servilism. O astfel de luptă sindicală are caracteristici de foileton şi îi simţi mereu punctele de suspensie. Aici totul este amestecat şi confuz. Hotarele dintre obiectiv şi subiectiv dispar, de aceea dispare şi posibilitatea noastră de a ne raporta responsabil la o situaţie sau alta. Lupta sindicală este îmbibată numai cu ambiţii deşarte şi interese mărunte şi în niciun caz cu lupta adevărată pentru apărarea intereselor membrilor de sindicat. În astfel de condiţii nu se poate vorbi de lupta sindicală. Nu putem vorbi despre o astfel de luptă acolo unde avem de-a face cu o gaşcă fără lideri autentici.

