Eficientizarea timpului de lucru reprezinta un scop comun pentru numeroase companii mari si mici din lume, fapt pentru care acestea sunt intr-o oarecare masura dependente de avansarile tehnologice in ceea ce priveste componentele hardaware si software. Aplicatiile software joaca astazi un rol extrem de important in managementul unei companii, mai ales atunci cand vorbim despre industrii sau despre retail, acolo unde tinerea evidentelor marfii reprezinta un proces central. In conditiile date, dezvoltarea unor aplicatii care sa permita un management avansat al stocurilor a reprezentat mai mult decat un strict necesar pentru milioane de companii din lume.

O aplicatie de-a dreptul inovatoare care a schimbat complet modalitatea prin care se realizeaza astazi managementul stocurilor este SmartID.Stock, aplicatie pe care companiile o pot obtine foarte simplu prin intermediul magazinului online Idmag.ro. SmartID.Stock nu este o aplicatie de management al stocurilor oarecare avand in vedere ca aceasta vine la pachet cu o varietate de functionalitati si avantaje care cu siguranta vor transforma intregul proces de management intr-unul mult mai facil si mai placut. In conditiile date, iata cateva dintre motivele pentru care sa iti implementezi o astfel de aplicatie in cadrul companiei tale.

Vizibilitate completa asupra stocurilor, in timp real.

In conditiile actuale in care vorbim despre volume de marfa din ce in ce mai insemnate, este practic imposibil sa putem tine o evidenta in timp real a stocurilor prin metode clasice. SmartID.Stock de la Idmag.ro reprezinta in conditiile date o optiune cat se poate de inteligenta avand in vedere ca aceasta aplicatie ne ofera mai presus de orice, posibilitatea de a vedea tot ceea ce se intampla cu stocurile proprii in timp real. Practic, prin utilizarea unei astfel de aplicatii, ne vom putea aproviziona intotdeauna in timp util, astfel incat sa nu ramanem niciodata fara anumite produse in stocuri.

Posibilitatea de reduce timpul de planificare si imbunatatirea productiei.

Tot pe lista de avantaje ale utilizarii acestei aplicatii se regaseste si faptul ca avem posibilitatea de a reduce semnificativ timpul de planificare, cu aproximativ 70%. Mai mult decat atat, o astfel de aplicatie poate duce si la o imbunatatire a productiei cu un procent maxim de 10% avand in vedere ca vorbim despre o eficientizare semnificativa a timpului de lucru.

Sansa de a economisi cu pana la 15% din cheltuielile aferente aprovizionarii.

Datorita faptului ca prin intermediul acestei aplicatii avem practic un control total asupra a tot ceea ce se intampla cu stocurile in depozit si nu numai, vom avea in acelasi timp si sansa de a economisi cu pana la 15% din costul total de reaprovizionare. Mai mult decat atat, prin intermediul aplicatiei, vom putea chiar optimiza stocurile de siguranta si le vom putea reduce corespunzator pe cele care sunt in exces.

Posibilitatea unui control strict asupra costurilor.

Analiza costurilor este o practica foarte importanta in cadrul unei companii avand in vedere ca acest lucru poate evidentia foarte bine lucrurile care genereaza cheltuieli aditionale inutile si unde putem interveni pentru a remedia acest lcuru. SmartID.Stock iti ofera posibilitatea de a avea un control absolut asupra tuturor costurilor.

