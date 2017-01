Consilierul local liberal Narcis Sofianu, fost candidat – anul trecut – la funcţia de primar al municipiului Piteşti, s-a dezlănţuit ieri la adresa unora dintre colegii de partid. El a spus că a fost trădat în campania pentru alegerile locale din iunie 2016 şi că mulţi dintre liberali ar fi, de fapt, slugi ale PSD! „Am sesizat faptul că la Piteşti era blat. Am vrut la un moment dat să mă retrag, dar nimeni nu a vrut să candideze la Primăria Piteşti. Slugile PSD din PNL nu au vrut să intre în cursa pentru primărie. Am obţinut un rezultat ruşinos de mic deoarece am fost trădat. Nu am avut pe perioada campaniei electorale niciun parlamentar lângă mine. S-au făcut presiuni ca anumite persoane să fie scoase de pe lista de candidaţi. Am fost hăcuit de colegii mei”, a spus Sofianu. În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte interimar al PNL Argeş, Dănuţ Bica, Sofianu a spus că acesta s-a aflat alături de el şi a fost singurul care după alegeri şi-a cerut scuze că nu a putut să fie mai mult prezent lângă el în campanie. Este posibil ca Narcis Sofianu să candideze la funcţia de preşedinte al PNL Argeş.

Claudiu DIŢA

(Visited 18 times, 18 visits today)