Radioamatorism

Recent, sportivii din cadrul secţiei de Radioamatorism, de la CS Muscel Câmpulung, Radioclubul YO7KSM, au participat la Campionatul Naţional de Creaţie Tehnică. Muscelenii au obţinut medalii astfel: veteranul George-Marius Toader – argint (secţiunea B) şi bronz (secţiunea A), dar şi premiul special pentru „Cel mai vârstnic concurent”; Vlad-Nicolae Manoloiu – locul 4 (secţiunea A), Daniela Toader – locul 5 (secţiunea B), Mihaela-Magdalena Manoloiu – locul 6 (secţiunea A), plus premiul special pentru „Cel mai tânăr concurent”, Ion Barbu – locul 6 (secţiunea C) şi Marius-Nicolae Toader – locul 12 (secţiunea C). Cu acest prilej a avut loc şi Cupa României QRP, unde Vlad-Nicolae Manoloiu s-a clasat pe locul 8.

Fotbal

Cunoscutul arbitru de fotbal Cristina Dorcioman s-a retras din activitatea de arbitru. Cariera sa a luat sfârşit duminică seara la Piteşti, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, la Finala Legendelor. Pe 1 august, Dorcioman a înaintat Comisiei Centrale de Arbitri cererea de retragere, iar în semn de apreciere pentru întrega sa carieră, conducerea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Argeş a decis, de comun acord cu organizatorii, s-o invite pe musceleancă pentru a arbitra împreună cu Ioan Danciu partida dintre FC Argeş 1998 şi Dinamo 2000. Cristinei i-a fost încredinţată prima repriză, la începutul căreia a şi fost premiată de reprezentanţii AJF.

Automobilism

Pe 23 şi 24 septembrie, Câmpulungul va deveni capitala motorsportului românesc. Clubul Sportiv Brothers Motor Sport, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local al municipiului Câmpulung şi în colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş, va organiza a şaptea etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă Dunlop, sub egida Federaţiei Române de Automobilism. Evenimentul va reuni la start pe traseul Lereşti-Voina, în zona barajului Râuşor, principalele nume din pilotajul sportiv românesc şi evident modele de excepţie ale unor producători auto de renume.

Printre partenerii evenimentului se numără Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Muscel, Consiliul Judeţean Argeş, Primăria comunei Lereşti, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Argeş.

