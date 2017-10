Judo

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie, Turnu Severin a găzduit Campionatul Naţional de Ne-waza rezervat categoriilor sub 12, 14 şi 16 ani. La această întrecere, sportivii de la CSM Piteşti (pregătiţi de antrenorii Valentin Ioniţă, Cornel Pălărie şi Alina Cheru) au câştigat nouă medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi patru de bronz. Pe prima treaptă a podiumului au urcat Florina Bădiceanu – sub 14 ani, la categoria 52 kg, Florina Ivănescu – sub 16 ani, la categoria 57 kg, şi Ionuţ Botofei – sub 16 ani, la categoria 60 kg. Vicecampioni naţionali au devenit Alexandru Preda – sub 12 ani, categoria 34 kg, şi Sebastian Marinescu – sub 12 ani, categoria 50 kg. Medaliaţi cu bronz au fost: Bebe Bădiceanu – sub 12 ani, categoria 34 kg, Eduard Andrei – sub 12 ani, categoria 42 kg, Fabian Iorga – sub 12 ani, categoria 50 kg, şi Sebastian Roşu – sub 16 ani, categoria 73 kg. La întrecerea de la Turnu-Severin, evoluţii remarcabile au avut şi sportivii legitimaţi la CS Mioveni, pregătiţi de antrenorul Verginel Popescu. Judoka din Mioveni au obţinut trei medalii, una de arginti şi două de bronz. Roxana Oprea s-a clasat a doua, la sub 16 ani, categoria 48 kg, iar pe treapta a treia a podiumului au urcat Paul Puşcatu – sub 14 ani, 42 kg, şi Victor Sandu – sub 12 ani, cat. 34 kg. De asemenea, Alexandra Pârvu s-a clasat pe locul cinci, la sub 14 ani, categoria 44 kg.

Înot

Aşa cum deja v-am informat, Bazinul Olimpic din Piteşti a găzduit recent un concurs de înot rezervat copiilor cu vârste între 5 şi 9 ani. Acţiunea a avut loc în cadrul programului BE ACTIVE – Săptămâna Europeană a Sportului. La întrecere au participat 68 de copii din Piteşti, legitimaţi, dar şi nelegitimaţi la cluburile de specialitate. La final, toţi înotătorii au primit diplome de participare.

Handbal

Echipa de handbal feminin a Piteştiului se pregăteşte de un nou joc în campionat, al treilea din acest tur. Secţia de handbal a clubului FC Argeş va întâlni pe CSU Oradea, sâmbătă, de la ora 11, la sala de sport a Universităţii Piteşti, de pe strada Gheorghe Doja. Elevele lui Paul Mihăilă şi Victor Neagu pornesc favorite, având până în acest moment şase puncte din tot atâtea posibile, în timp ce ardelencele nu au cunoscut încă gustul victoriei, înregistrând până acum două eşecuri. În cazul unei victorii, piteştencele se vor menţine pe podiumul seriei Vest a ligii secunde.

Volei

Victorie în ultimul amical pentru echipa clubului FC Argeş, care a disputat zilele trecute ultimul test de verificare înainte de startul noului sezon competiţional. FC Argeş s-a impus cu 3-1, pe propriul teren, în faţa echipei CSM Medgidia. Antrenoarele Cristina Zanfir şi Ionela Roceanu au utilizat următoarea formulă de joc: Ilina, Stroe, Ionescu, Constantin, Cojocaru, Moale, Constantin Yasmin (libero). Pe parcurs au mai intrat Şuţan, Scarlat şi Barac, în locul accidentatei Moale. Voleibalistele alb-violete vor începe sâmbătă noul sezon, urmând să întâlnească, în deplasare, pe CS Volei Club Deva, în prima etapă a seriei A2 Vest.

