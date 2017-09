Ieri, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti a avut loc festivitatea deschiderii noului an de învăţământ 2017-2018.

În acest an au fost admişi la studii postliceale 373 elevi (27 fete şi 346 băieţi) pentrul programul de studii postliceale cu durata de un an formare subofiţeri. De asemenea, 181 elevi, din care 26 fete şi 155 băieţi, vor urma cursurile de pregătire ale programului de studii postliceale cu durata de doi ani. Tot în acest nou an şcolar va mai urma cursuri de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă şi o serie de 137 elevi (şapte fete şi 130 băieţi) soldaţi gradaţi profesionişti.

Manifestările au debutat cu primirea invitaţilor şi trecerea în revistă a trupelor, urmate de oficierea unui ceremonial religos şi intonarea Imnului de Stat, după care s-a dat citire mesajului transmis de generalul Nicolae Ionel Ciucă, şeful Statului Major General al Ministerului Apărării Naţionale. La eveniment au participat generalul de brigadă Dorin Blaiu, şeful Direcţiei Instrucţie şi Doctrină din cadrul Statului Major General, subprefectul Gabriel Stoian, reprezentanţi ai autorităţilor municipale şi judeţene, ai Poliţiei, Jandarmeriei şi ISU Argeş, ai altor instituţii din domeniul ordinii publice, familii şi prieteni ai elevilor. Ca de obicei, manifestarea s-a încheiat cu defilarea efectivelor şcolii.

