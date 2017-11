# – acest semn este diez sau, cum i se spune pe reţelele de socializare, „haş-tag”. A devenit emblematic în România, asociat cu cuvântul „Rezist”, graţie unui slogan aflat pe buzele şi pe pancartele multora dintre cei care participă la protestele anti-guvernamentale. Exprimă, de fapt, dârzenia, dorinţa de a se opune abuzurilor de orice fel, de a rămâne vertical. În acest spirit am primit o epistolă interesantă de la un cititor, intitulată, simplu, „#Rezist”.

Bani puţini…

„Sunt un cititor al cărui nume nu contează. Contează că am 40 de ani, lucrez într-o firmă privată şi am salariul minim pe economie, deşi am facultate. Privesc cu oarecare invidie la salariaţii din sistemul bugetar care câştigă de câteva ori mai mult decât mine şi nu prea se dau în brânci cu munca. Asta este, îmi zic, înghit în sec şi îmi văd de treabă, dar…

– ca şi ei, am copilul la şcoală; are nevoie de haine, de cărţi, de meditaţii (unii fac bani frumoşi din ele, dar nu plătesc dări la stat!). Bani îmi trebuie peste tot, iar venitul meu şi al soţiei (care tot la salariul minim este încadrată) nu ne ajunge. Strâng din dinţi şi încerc să fac totul pentru copilul meu, poate va avea un viitor mai bun. „#Rezist”!

– sufăr de o afecţiune pentru care merg destul de des în spital şi pentru care plătesc mult pentru medicamente, deşi îmi achit dările la stat la zi; urăsc spitalul din Piteşti: e vechi, condiţiile lasă de dorit, aparatură nu este, aşa că sunt nevoit deseori să ajung la unităţi medicale din Bucureşti. Drumurile, medicamentele şi atenţiile pentru doctori mă usucă de bani, dar, hei, „#Rezist”!

– am o maşină Dacia, nu mi-am permis să îmi cumpăr altceva. Sunt mulţumit de buburuza fabricată la Mioveni, dar mă omoară drumurile proaste. Când merg la rudele mele din Sibiu e un adevărat coşmar pe Dealul Negru şi pe Valea Oltului, căci drumurile proaste şi ocolişul îmi mănâncă şi timp, şi bani. Mai înjur în sinea mea toţi miniştrii care au promis autostrada Piteşti-Sibiu, dar merg mai departe. „#Rezist”!

– se apropie sărbătorile de iarnă, iar comercianţii parcă au luat-o razna. Pe fondul creşterii fiscalităţii şi a preţului carburanţilor, preţurile au sărit în aer. Poate că unii bugetari sau angajaţi din multinaţionale nu simt 50 de bani în plus la un ou, dar eu da. Untul mai are puţin şi devine lux şi parcă mă ia cu fiori de Crăciun când, conform tradiţiei, trebuie să pun şi eu pe masă o friptură de porc şi să dau cadouri copiilor. De unde? Voi face pe naiba în patru şi voi reuşi. Cu mari eforturi, vor trece şi sărbătorile astea. Despre mers undeva în minivacanţa de 1 decembrie, de Crăciun sau de Revelion – nici vorbă! Iar stăm la ţară. Dar, nu-i aşa, „#Rezist”!

– sunt îngrozit, de-a dreptul, de poveştile despre corupţie; Doamne, cât s-a furat în ţara asta! Şi în Argeşul meu la fel… Unde sunt ARO, Arpechim, Rolast? De ce în loc să avem drumuri, poduri, căi ferate, slujbe mai bune şi firme mai multe avem atâta evaziune fiscală, atâta jaf în păduri, atâta nepăsare în societate? De ce, deşi avem o ţară atât de bogată, suntem condamnaţi, parcă, să trăim în sărăcie? De ce avem conducători care ne vând sau cărora nu le pasă de noi? Dar, hei – „#Rezist”!

Numai să merite…

