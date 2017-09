Piteştiul e plin de autobuze şi microbuze, dar unii locuitori din zonele limitrofe sunt în pragul revoltei deoarece la 1 septembrie a intervenit… schimbarea: s-au desfiinţat liniile de Service (spre Ştefăneşti), iar autobuzele liniei 2 nu mai merg până la BAT Bascov, ci până la podul de lângă benzinăria Mol, la graniţa dintre Piteşti şi Bascov. În zonă s-au făcut două staţii noi de călători. Autobuzele Publitrans doar întoarc în sensul giratoriu de la răscrucea Piteşti-Vâlcea-Curtea de Argeş, cu uşile închise. Oamenii sunt nemulţumiţi, autorităţile caută soluţii, iar oficialii din Guvern şi de la UE îşi spun, probabil: „Le-am mai tras o directivă de le-au stat… roţile de la maşini”…

Cum s-a ajuns aici?

De ce până la 1 septembrie autobuzele Publitrans (societate a Consiliului Local Piteşti) au putut merge (mai bine de 40 de ani!) până în Bascov, iar acum nu? Ce s-a schimbat? Ei bine, autorităţile din Piteşti trebuie să respecte o directivă europeană şi noul contract cadru de gestiune a serviciului de transport local publicat pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Dezvoltării Regionale, cu gândul la milioanele de euro pe care le pot primi pentru cumpărarea a 40 de autobuze ecologice noi şi modernizarea a 100 de staţii. Să explicăm: există o lege (deci, pe plan naţional) – din 2007 – care a tot fost adusă la zi, cu tot mai multe restricţii. În 2016 a apărut Legea 51 care făcea trimitere expresă la directiva 1370 a Uniunii Europene (ce datează tot din 2007) privind transportul, în care scrie negru pe alb că autobuzele societăţilor comerciale cărora li se deleagă prin atribuire directă (deci, fără licitaţie, cum e la Piteşti) serviciul de transport public de călători nu pot opera decât pe raza administrativ-teritorială respectivă. Bine-bine, veţi spune, dar dacă a apărut legea în 2016, de ce abia acum a intervenit interdicţia de a ieşi din Piteşti? Simplu: pentru de abia acum a apărut contractul cadru la nivel naţional emis de ministerul lui Sevil Shhaideh privind transportul în comun. Şi de aici, toată tărăşenia. Ce nu s-a spus până acum sunt două aspecte: dacă autobuzele Publitrans ar circula în afara Piteştiului amenda pe care ar primi-o firma de la autoritatea de transport ar fi 180.000 lei; de asemenea, la trei abateri se pierde licenţa de transport. În plus, conform directivei europene, dacă se face transport între localităţi şi nu doar în Piteşti, nu se mai pot primii banii europeni pentru proiectul de mobilitate urbană.

Câteva aberaţii

La un moment dat se mergea pe ideea de a se face transport metropolitan. Altfel spus, transportul în şi din localităţile limitrofe spre şi din Piteşti să se facă numai cu autobuze Publitrans. De la intenţie la fapte e însă cale lungă. A fost constituită Zona Metropolitană Piteşti, dar transportul metropolitan a murit înainte de a se naşte. Astfel, în vreme ce pentru apă şi canal, de exemplu, comunele şi oraşele din Zona Metropolitană au constituit o asociaţie de dezvoltare intercomunitară şi s-au putut face investiţii, pentru transport nu s-a făcut aşa ceva. Din acest motiv, dat fiind faptul că localităţile limitrofe erau legate de zona metropolitană, a fost nevoie ca ele să iasă din aceasta şi să intre, cum s-a întâmplat recent, sub tutela Consiliului Judeţean pentru a fi făcute trasee judeţene de transport. Procedura este în derulare, dar ia timp. Pe de altă parte, iată o aberaţie: autobuzul liniei 2 intra în Bascov şi lăsa sau prelua călători deoarece această linie era de interes local; o linie de transport judeţean înseamnă că preiei oameni din Bascov şi nu poţi să îi aduci decât în autogări (respectiv autogara Nord). O altă aberaţie: Piteştiul este singurul oraş din regiunea Sud Muntenia care s-a aliniat normativei noi europene şi contractului nou de servicii de transport, din dorinţa de a accesa banii europeni pentru un nou parc auto. „Ce ar fi fost de preferat? Să nu respectăm legea – cum se face în alte oraşe – şi să nu putem lua bani europeni pentru investiţii?”, ne-a declarat Manuel Rotaru, director general Publitrans. Încă o aberaţie: „graţie” noii legislaţii, Publitrans nu va mai putea face nici curse speciale (spre hipermarketuri) şi nici să presteze servicii ITP ca până acum!

Haos

Consiliul Judeţean pare să fi pierdut controlul din punct de vedere al transportului. Primarul Cornel Ionică se plânge în mod repetat că „oraşul este arat de la un capăt la altul de microbuze şi autobuze din fel de fel de cătune, fără a se respecta legea”. Care lege spune: cursele de interes judeţean au ca puncte de încărcare – descărcare doar autogările (din care călătorii preiau apoi curse de interes local). Ce mai spune legea? Că nu se pot folosi de către alţi operatori de transport nici traseele şi nici staţiile de călători ale Publitrans. Or, „Argeşul” a arătat în repetate rânduri că legislaţia nu este respectată. Transportul judeţean are o altă mare hibă: cursele au o frecvenţă redusă, pe când autobuzele Publitrans circulă pe linia 2, să zicem, din şase în şase minute. „Noi nu am fost absurzi. Am creat toate condiţiile pentru locuitorii din alte zone care vin în Piteşti. De exemplu, staţiile din zona „Ramada”, de la Rectorat… Locuitorii din Mioveni care vin în zona Rectoratului au, din acest punct de vedere, acelaşi statut cu cei din Popa Şapcă, Eremia Grigorescu sau Tudor Vladimirescu, pentru care nu au fost înfiinţate linii speciale”, ne-a declarat primarul Ionică. Revenind la Consiliul Judeţean, avem de-a face şi aici cu o altă aberaţie care reglementează licitaţiile pentru traseele dintre localităţi: operatorii aflaţi deja pe trasee primesc din start un punctaj suplimentar, aşa încât poate veni orice firmă cu cele mai moderne autobuze să facă transport de la Băbana la Piteşti, să zicem, că tot vechii jupâni, de multe ori cu mijloace de transport învechite şi în care călătorii sunt căraţi precum sacii de cartofi, au câştig de cauză.

Protest şi demisii?

Din dorinţa de a găsi o soluţie la problemă, Cornel Ionică a făcut ieri o conferinţă de presă, mai mult o dezbatere, la care i-a invitat şi pe primarul din Bascov, Gheorghe Stancu, şi pe şeful Publitrans, Manuel Rotaru, şi pe directorul de la ISCTR (Control Transporturi) Nicolae Dumitrescu. „Am înţeles că unii vor să protesteze în faţa Primăriei. Şi eu, şi domnul primar Stancu ne vom alătura protestului, dacă va fi cazul, căci ne dorim să se rezolve problema, dar sunt anumite constrângeri legale. Voi face toate demersurile pentru a găsi o soluţie. În ce ţară trăim? Cum pot fi emise astfel de acte normative care nu ţin cont de realitate? Oare parlamentarii noştri care pot schimba legile ne aud? Avem capacitate şi dorinţa de a face transport în zona metropolitană, dar legea e lege! Mai presus de toate e legea şi abia aşteaptă unii să o încalc! De un an tragem semnale de alarmă privind noua legislaţie, ca să nu mai zic că am vorbit cu fostul premier Grindeanu să aibă ca prioritate transportul metropolitan. Eu am spus, eu am auzit!”, a exclamat Cornel Ionică. Primarul din Bascov a arătat că numai pe platforma industrială din localitatea sa sunt 5.860 de oameni, dintre care 3.900 sunt din Piteşti. Firme mari precum Lazăr Company, Leoni, Pati Pan Mariano sau Ronera Rubber au de suferit. „Fac un apel la parlamentarii PSD şi la conducerea filialei să ne ajute. Dacă nu vom fi ajutaţi, eu voi demisiona din toate funcţiile deţinute în PSD; rămân simplu membru. La fel vor proceda şi cei 12 consilieri PSD din Bascov (n.r. – în total, Consiliul Local Bascov numără 17 aleşi)”, a declarat Gheorghe Stancu. Momentul de maximă năucire a venit când directorul de la Controlul în Transporturi a venit cu o soluţie: „Faceţi un protocol între localităţi, girat de Consiliul Local, iar noi închidem ochii şi nu controlăm până înfiinţaţi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi se pun bazele transportului metropolitan”. Uluit, primarul Ionică l-a întrebat: „Asta este o soluţie legală?” „Păi, nu… trebuie, de fapt, să se ajungă la schimbarea aberantului ordin 353 al ministrului Transportulor, care a impus o serie de restricţionări!”, a răspuns, vădit încurcat, şeful de la Transporturi, în vreme ce Cornel Ionică şi Gheorghe Stancu îşi clătinau capetele a dojană. Întâlnirea de la primărie s-a încheiat cu angajamentul edililor din Piteşti şi Bascov că vor căuta o soluţie până la începerea anului şcolar. Întrebare: oare unde au fost ieri primarii din Albota, Bradu, Moşoaia, Ştefăneşti, Budeasa, Miceşti şi Mărăcineni, care ar trebui să fie direct interesaţi de transportul de persoane?

Simplu şi ieftin

Că e lege, că e directivă europeană, pe cetăţeni nu îi interesează: ei vor transport. Cât mai simplu, cât mai ieftin (în facsimil puteţi vedea o comparaţie a tarifelor la transport între Piteşti şi alte zone din ţară). O problemă gravă este aceea a sensului giratoriu de la Bascov, foarte greu de trecut la orele de vârf cu maşina, darămite pe jos, deci oamenii se vor expune pericolului de a fi accidentaţi.

Directive… cu cântec

Nu este singura prevedere cu origine europeană care ne dă bătăi de cap. Să ne amintim de problema transhumanţei pe care europenii au vrut să o tranşeze „a la Bruxelles”, uitând că ei nu au nici munţii şi nici tradiţiile noastre; să ne gândim la interdicţia ca atelajele trase de animale să mai circule pe drumurile europene şi naţionale, dar, ce să vezi, la noi nu există drumuri paralele sau speciale pentru căruţaşi; nu uităm nici de legea care încerca să limiteze numărul de câini la o stână. Acte făcute din birou, fără să se ţină cont de cel mai important principiu pe care s-a clădit Uniunea Europeană: „Uniţi în diversitate”…

