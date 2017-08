Echipa de baschet a Piteştiului a mai înrolat un jucător. Este vorba despre Matti Nuutinen, sportiv născut pe 6 mai 1990, la Turku (Finlanda), care evoluează pe poziţiile 3 şi 4.

În sezonul 2016-2017, internaţionalul finlandez a evoluat în ProB, pentru Roanne. Matti şi-a început cariera de jucător profesionist la Kuovot, în 2007. După trei sezoane, a semnat cu Salon Vilpas, pentru ca în 2011 să se transfere la Nilan Bisons. În anul 2015, Matti a semnat primul contract în afara ţării natale, cu o echipă din primă ligă a Greciei, Arkadikos.

Noul elev al lui Hristu Şapera a evoluat pentru naţionalele sub 16, sub 18 şi sub 20 ani ale Finlandei. De asemenea, el a îmbrăcat echipamentul echipei naţionale universitare, alături de care a evoluat la două ediţii ale Jocurilor Mondiale Universitare. Altfel, alături de naţionala de seniori, Nuutinen a bifat prezenţe la FIBA World CUP 2014 şi EuroBasket 2015.

Vă reamintim că echipa de baschet a Piteştiului se află în acest moment la Miercurea Ciuc, într-un cantonament montan care va dura până pe 29 august. Pe 30, respectiv 31 august, BCM U Piteşti va disputa primele meciuri amicale, la Cheile Grădiştei, cu BC CSU Sibiu, respectiv U BT Cluj-Napoca.

