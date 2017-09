Cu siguranţă, iubitorii fotbalului şi-l mai amintesc pe Ion (Noni) Cârciumărescu, fostul fotbalist al echipelor FC Argeş şi Universitatea Craiova. Acesta ne-a mărturisit recent cu lacrimi în ochi că se consideră un om împlinit, la venerabila vârstă de 74 de ani. Motivele ni le-a enumerat chiar dânsul: „Am ajuns la această vârstă frumoasă şi sunt extrem de mândru. În plan profesional, am atâtea amintiri frumoase… Pentru că am făcut parte din două echipe extrem de iubite de către iubitorii fotbalului românesc, FC Argeş şi Universitatea Craiova. Am debutat în 1962 la Dinamo Piteşti, fiind coleg cu mari jucători, Halagian, Bebe Barbu, Florescu etc. Ce vremuri erau! Parcă ieri a fost! În plan personal, am două nepoate de care sunt foarte mândru, Alexandra şi Ana-Maria. Vineri (n.r., astăzi), fiind o zi sfântă, este şi ziua nepoatei mele Ana-Maria. Sunt gemene, au 18 ani, iar anul acesta mi-au produs o maximă bucurie. În urma examenelor susţinute au fost admise la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii din Bucureşti, precum şi la Colegiul juridic franco-român de studii europene, astfel încât vor urma două programe de studii în paralel. Pentru ele, franceza a devenit mai mult decât o pasiune, citesc, vizionează filme şi ascultă muzică în această limbă melodioasă”, ne-a declarat fostul fotbalist.

„Să-şi fixeze obiective”

Fostul fotbalist are şi un mesaj pentru tinerii din ziua de astăzi: „Permiteţi-mi să fac un apel către toţi elevii din ziua de astăzi. Să-şi fixeze obiective clare de la început, să fie capabili să le respecte, să nu cadă pradă tentaţiilor, pentru că reuşita unui examen contribuie la viitorul lor, în timp ce ieşirile de zi cu zi îţi aduc o bucurie temporară. Sub nicio formă nu trebuie neglijată nici latura socială, doar că ceea ce trebuie să primeze este ţelul tău, iar pentru acest lucru este nevoie de un program de studiu intens”.

(Visited 40 times, 40 visits today)