Salvamontistii din cadrul gruparii Nucsoara au intervenit Azi noapte, salvamontiştii din Nucşoara au fost solicitaţi să intervină pentru găsirea a trei persoane, dintre care doi minori, care ar fi rămas blocate pe munte.

Din cele discutate cu Valentin Retevoi, şeful formaţiei Salvamont nucşorene, am aflat că alerta s-a dat aseară în jurul orei 22. „Imediat ce am fost anunţaţi, am format o echipă de patru salvatori şi am pornit în căutare. Din informaţiile pe care le primisem rezulta că era vorba despre un grup de 40 de turişti venit în comună cu autocarul, care a urcat pe vârful Moldoveanu. Printre ei era şi o familie cu doi copii în vârstă de şase şi, respectiv, 10 ani. Tatăl acestora a spus că nu va urca pe vârf cu cei mici dar şi-a lăsat soţia să facă ascensiunea, stabilind să se întâlnească în punctul Stâna lui Bândea. Ei au rămas jos la Iezerul Triunghiular ca să se plimbe. La coborâre, grupul nu a găsit pe nimeni în locul stabilit, iar atunci s-a instalat panica şi au sunat la Salvamont. Noi am pornit în căutare, iar în jurul orei unu a nopţii de joi spre vineri i-am găsit pe cei trei în Poiana Bândea, la confluenţa cu Valea Rea. Şi tatăl, şi copiii erau în regulă, se aflau deja aproape de capătul traseului de coborâre, iar noi i-am luat în maşină şi i-am adus la autocarul care aştepta în comună”, ne-a declarat Valentin Retevoi.

