Într-o societate oamenii mor sau se duc şi vin, ceea ce nu înseamnă că societatea dispare. Ea se transmite de la oameni la oameni, precum o melodie se transmite de la un instrument la altul, fără să devină altă melodie. Înţelegem că nu se transmit oameni, ci raporturi sociale. Prin urmare, câtă vreme raporturile oamenilor formează structura socială, societatea este identică cu ea însăşi, deşi în continuă mişcare şi transformare. De exemplu, dacă se vinde o maşină, se stabileşte un raport de vânzare şi cumpărare între A, vânzătorul, şi B, cumpărătorul. Apoi, B se hotărăşte să vândă la rândul său maşina lui C. Oamenii s-au schimbat, raportul însă a rămas acelaşi: de vânzare şi cumpărare. Aşadar, acest tip de raport reprezintă temeiul oricărei societăţi umane şi motorul dezvoltării ei.

Numai că politica guvernanţilor actuali a afectat structura raportului dintre vânzător şi cumpărător, prin slăbirea primului, care a fost nevoit să-şi crească preţurile la marfa proprie, oricare ar fi ea. De exemplu, preţurile la produsele alimentare au început s-o ia razna. De la preţul unui bilet pentru transportul în comun până la cel al energiei electrice s-au interpus în ultimele zile câteva sute de lei. Iar la ceea ce va urma după mutarea sarcinilor fiscale de la angajator la angajat nici nu vreau să mă gândesc. Bursa de la Bucureşti e în picaj. PSD s-a lăsat pe mâna Olguţei Vasilescu, o femeie pricepută să manipuleze lumea. Pentru această doamnă totul se petrece cu o seninătate olimpiană. Ea judecă gerontologic, nu axiologic. Politica sa duce la apoteoza cruzimii şi la glorificarea egoismului. Este Emil Boc în variantă feminină.

Pe de altă parte, întrebaţi pe oricine, pe constructor, pe medic, profesor, ziarist, militar, coafor şi chiar pe panglicar, întrebaţi, cu un cuvânt, pe toţi meseriaşii, pe toţi artiştii şi pe negustorii de tot felul, iar ei vă vor spune cine îi ajută să-şi plătească taxele. Şi cine oare îi poate ajuta dacă nu cumpărătorii, mai cu seamă cei mulţi, adică cei cărora li s-a scăzut puterea de cumpărare. Deci, bietul cumpărător a fost şi el slăbit de politica actualilor guvernanţi. Politica PSD a făcut în aşa fel încât să avem o societate plină de vânzători, dar cu mai puţini cumpărători. Drept care, utopia programului de guvernare PSD face din oameni nişte cumpărători neputincioşi şi lipsiţi de cele necesare vieţii lor, iar pe vânzător l-a făcut să-şi păstreze marfa pentru vremuri mai bune. Mai avem însă şi oameni care fac ceea ce nu pot politicienii, adică să stea singuri acasă, între cărţile lor, şi să reziste politicului, afacerilor, pentru a se dedica scrisului, lecturii, artei. Aceşti oameni primenesc moral societatea, iar politicul nu are decât să-i ignore, dar nu are dreptul să-i interzică, pentru că taxele pe drepturile de autor echivalează cu o interzicere. Alături de aceşti oameni, apar şi alţi ţapi ispăşitori, cum sunt pensionarii, cărora le-au scăzut pensiile prin inflaţie şi, drept consecinţă, a scăzut şi puterea lor de cumpărare. Pensionarul e noul ţap ispăşitor, care nu este justificat biblic, ci politic.

De câteva luni se vorbeşte la televizor despre noua lege a pensiilor, dar se întreţine doar iluzia pensionarilor într-o viaţă mai bună, nicidecum realitatea ei. România TV s-a specializat în această problemă.

Prin urmare, guvernanţii au interzis creaţia, au redus investiţiile aproape de zero, l-au umilit pe pensionar, au scăzut circulaţia banilor şi au înăbuşit munca. Or, orice om trebuie să primească de la societate cel puţin echivalentul muncii pe care o depune în numele ei. Primind puţin, el va da puţin. La fel, societatea are dreptul să ceară de la oricine echivalentul a ceea ce el consumă. Drept care, Guvernul Tudose ar trebui să facă investiţii pentru a creşte puterea de cumpărare a oamenilor. Aceasta este o politică economică indirectă practicată de toate ţările moderne. Numai aşa societatea îşi va păstra structura. Şi vom ieşi din iluzii politice numai atunci când între vânzător şi cumpărător va fi un raport de echilibru, nu cum este acum când cumpărătorul/consumatorul îl domină pe vânzător, favorizând apariţia inflaţiei. Iar mult trâmbiţata creştere economică a României este consecinţa acestui raport artificial şi nesănătos.

