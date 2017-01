Uneori, îmi aduc aminte de iernile copilăriei, când una dintre plăceri era să mă trezesc şi să descopăr că ninsese peste noapte. În astfel de zile, tata se grăbea să mă conducă la şcoală, asigurându-mi pârtie prin zăpadă. Cizmele lui erau primele care călcau nămătul proaspăt căzut. Indiferent cât de lung era drumul pe care-l croia tata prin zăpadă, eu îl urmam în mod inevitabil şi destul de hotărât. Nu-mi permiteam să calc dincolo de urmele făcute de cizmele lui. Pe drumul creat de tata mergea întreaga familie. Numai că, într-o zi, eu am călcat pe de alături. Am început să-mi croiesc propriul drum. Nu m-am mulţumit cu drumul făcut de tata. Şi nici faptul că felul nostru de a trăi, regulile şi obiceiurile noastre, ceea ce ştim, toate le datorăm părinţilor noştri. Atunci credeam că tinerii nu fac altceva decât să-şi urmărească părinţii, să-i imite şi să respecte ceea ce au învăţat de la ei. Drept care, am vrut să mă eliberez de tot ce fusese înaintea mea. Eu nu am mai tolerat să fiu un Isac, pe care Avram a vrut să-l sacrifice. Străvechea reuniune de familie în jurul mesei bine garnisite dispăruse de mult pentru mine. Aspiram la ceva mai elevat, mai bun. Şi, în acelaşi timp, îi dispreţuiam pe cei care au rămas acasă, convinşi cum erau că trebuie să-şi trăiască viaţa pe lângă părinţii lor. Şi astfel, am plecat la oraş de la casa tatălui meu. Să fi avut vreo 14 ani (am plecat, de fapt, la liceu). Iar ca mine au procedat mulţi alţii din generaţia mea. Generaţie care şi-a dorit să se elibereze de tot ce fusese înaintea ei. Şi astfel, ne-am despărţit destul de uşor de trecut.

Prin urmare, am plecat din mijlocul familiei şi am intrat într-o societate în care am trăit prima tinereţe şi căreia i-am cunoscut toate convulsiile, toate utopiile, în ciuda faptului că n-am simţit vreo atracţie faţă de ceea ce am putea numi doctrina materialismului dialectic şi istoric, faţă de sistemele economice menite să realizeze ordinea comunistă. Căci nu puteam înţelege cum ordinea aceasta, egalitară până la mecanizarea vieţii şi la dezagregarea individualităţii, care trebuia să desfiinţeze cea mai mare parte din cauzele de neînţelegeri, ori de lupte şi de injustiţii, dar din care fatal urma să dispară emulaţia, curiozitatea, iluziile, neprevăzutul, adică tot ce face varietatea şi farmecul vieţii. Şi astfel, acele timpuri au reuşit să facă din majoritatea oamenilor nu apostolii unei credinţe, ci nişte simpli executanţi ai partidului unic. Este vorba de nişte oameni incomplet încarnaţi. Şi de un trecut în care ne-am trăit copilăria şi tinereţea şi în care putem găsi patimile şi obsesiile unor oameni ţinuţi înlănţuiţi de o ideologie străină spiritului poporului nostru. Şi chiar dacă noi nu le mai trăim astăzi, ele au venit spre noi şi au intrat în fiinţa noastră. Iar ceea ce supravieţuieşte din ele nu este decât o desprindere centrifugală de trecut, de superstiţii, de iluzii, de judecăţi şi de prejudecăţi fixate în acei ani. Este vorba de nişte ani în care a existat o societate ce şi-a trăit convulsiile politice pe seama oamenilor nevinovaţi.

Cea mai mare rată a divorţurilor din ultimii cincizeci de ani a fost în primul an de după ’89, când s-a constatat că oamenii nu au făcut parte numai dintr-o societate utopică, ci au mai fost şi membrii unor familii care supravieţuiau din cauzele unor convenţii sociale şi ale unor considerente personale, legate de locul de muncă, menţinerea standardului de viaţă şi păstrarea poziţiei privilegiate ca membru al partidului comunist. În timpul dictaturii comuniste un bărbat divorţat sau unul care plătea pensie alimentară era un marginal, neluat în seamă de ideologia de partid. Morala de partid presupunea o familie cu cel puţin patru copii, făcuţi la recomandarea comandantului suprem. Şi astfel, avortul a fost interzis, ceea ce a cauzat moartea a mii de femei.

Iată dar cum am ajuns astăzi ca ori de câte ori construim ceva nou, o facem distrugând ceva vechi. Toate edificiile mai noi s-au ridicat peste ruinele celor ce le-au precedat, chiar când aceasta nu era necesar. Trecutul nu ne mai inspiră nici admiraţie, nici iubire, nici respect. Iar acest trecut şi-a avut şi el propriile răni. Vorbim astăzi, de exemplu, de Unirea tuturor românilor. Dar îmi amintesc faptul că încă din primii ani ai acestei uniri, pe de o parte se vorbea de ea, pe de altă parte, Alexandru Ioan Cuza era alungat din ţară, pe de o parte, românii jucau hora unirii, pe de altă parte, politicienii se constituiau în coaliţia monstruoasă. Şi ca în 1859 a fost şi în 1918. Numai cei cu o conştiinţă trează au realizat importanţa momentului istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Or, astăzi, ce vedem? Aceleaşi probleme ca în trecut. Preşedintele Klaus Iohannis invită pe cine are chef la recepţia de la Cotroceni, prilejuită de Unirea de la 1918. Deci, în ciuda neînţelegerilor noastre din trecut, niciodată ca astăzi poporul nostru nu a trăit atât de unanim semnele rătăcirii. Suntem un popor rătăcit. Vrem să fim fără trecut, dar şi fără regrete. Scormonindu-şi trecutul, unii dintre noi caută în el explicaţia sau justificarea a cine ştie ce tulburări prezente. Alţii, nemulţumiţi de modul cum s-a desfăşurat acest trecut, se silesc să-l transforme, pentru a-l face să apară aşa cum le-ar conveni şi nu cum a fost în realitate. Nu privim lucrurile actuale din perspectiva unor înţelegeri trecute. Este vorba aici de deficit de percepţie şi de rătăcire. Vorbesc despre o rătăcire cauzată de confuzia care se face între trecut, prezent şi viitor. O confuzie dată de faptul că nu vrem să mai recunoaştem în prezent nimic viu din trecut. Mergem spre viitor precum biblicul Lot, fără să ne uităm înapoi. Aceasta este o a doua rătăcire, una postdecembristă. O rătăcire mai periculoasă ca rătăcirea comunistă, pentru că odată cu trecutul ne tăiem şi craca de sub picioare, prin distrugerea industriei, dezorganizarea agriculturii, tăierea pădurilor, exploatarea sălbatică a bogăţiilor solului şi subsolului patriei.

