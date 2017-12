Piteştenii continuă să urce în clasament avându-l pe bancă pe interimarul Eduard Augustin. Acesta i-a preluat pe alb-violeţi în urmă cu cinci etape, timp în care a reuşit să-i mobilizeze şi să le îmbunătăţească moralul. Iar roadele nu au întârziat să apară, echipa piteşteană ajungând la trei victorii consecutive, iar în cele cinci runde de când are un nou staff tehnic a înregistrat patru succese şi un eşec. Se află pe locul şapte, cu 31 de puncte.

Sâmbătă, alb-violeţii vor susţine ultimul joc din acest an, de la ora 12, pe propriul teren, în faţa echipei ASU Poli Timişoara. Au început deja să prindă contur zvonurile conform cărora, după jocul contra timişorenilor, se termină mandatul interimarilor Eduard Augustin şi Paul Ciobanu. Se zvoneşte că numirea lui Emil Săndoi ar fi o chestiune de timp, însă cei care se gândesc să schimbe banca tehnică a piteştenilor nu trebuie să ignore lucrurile bune pe care cei doi interimari le-au făcut la FC Argeş.

„O perioadă frumoasă”

Contactat telefonic, fostul fotbalist Emil Săndoi nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonurile numirii în această iarnă, pe banca tehnică a echipei din Trivale: „În iarnă mă voi decide dacă vin la Piteşti sau nu. Voi avea o discuţie cu cei de acolo, este posibil în perioada imediat următoare. Nu se ştie nimic concret în acest moment. Vedem. Discutăm. Nu ascund faptul că pe mine mă leagă o perioadă frumoasă de FC Argeş, am evoluat acolo şi am avut rezultate foarte bune. Eram lideri după vreo 7-8 etape, eram în Liga I, era frumos. Chiar am un respect deosebit pentru foştii mei colegi. FC Argeş este un club pentru care toată viaţa voi avea ceva pus deoparte acolo în sufletul meu. Nu cred că are rost să intrăm în amănunte. Dac-o fi să vin acolo, vin cu mare drag, dar acum nu ştiu nimic”, ne-a declarat ieri Emil Săndoi.

Monica CRISTEA

(Visited 8 times, 8 visits today)