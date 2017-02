Deşi e un critic înverşunat al Guvernului Grindeanu, mai ales după derapajul cu Ordonanţa nr. 13, un piteştean îmi spune că n-a participat la proteste, pentru că el a ieşit în stradă „când trebuia”, adică pe 11 decembrie, la alegeri. „Dacă toţi participanţii la aceste mitinguri mergeau anul trecut la vot – zice el – poate că alta era situaţia, poate că nu mai erau ăştia de la PSD la putere şi nu se mai ajungea până aici.”

Lângă el, un alt contestatar al puterii, în general, şi al Guvernului „Dragnea 1”, în mod special, spune că n-a fost la alegerile parlamentare, pentru simplul motiv că n-a avut pe cine să voteze, dar asta nu-l împiedică să iasă acum la manifestaţii, pentru a contesta abuzul comis de coaliţia PSD-ALDE.

– Domnule, n-ai dreptate! – îl „combate” primul interlocutor. Ieşeai la vot şi nu-i alegeai p-ăştia. Nu vezi că, din cauza celor ca tine, PSD a luat 60 la sută în Argeş şi 45 la sută în ţară, iar acum fac ce vor?! Sau, mă rog, încearcă… Dacă te duceai la vot…

– De unde, mă, 45 la sută?! – sare celălalt să-i dea replica. Sunt doar vreo 18-20 la sută, dacă iei în calcul prezenţa la vot, deci nu reprezintă majoritatea. În stradă e majoritatea…

Încerc şi eu să intervin, să le spun că nu aşa se face calculul la alegeri, că după un astfel de „algoritm”, liberalii n-ar avea nici 10 la sută, iar USR şi UDMR nici n-ar atinge pragul, deci n-ar mai fi acum în Parlament… Cei doi se opresc câteva clipe să „proceseze” raţionamentul, dar unul dintre ei se repliază şi îmi spune:

– De fapt, niciunul nu merită să fie în Parlament! Că d-aia nu m-am dus la urne pe 11 decembrie: n-am avut pe cine să votez! Eu aş propune altceva, dar nu ştiu cine mă ascultă. Aş introduce „votul în alb”. Concret, pe buletinul de vot aş include şi un pătrăţel alb; fără nimic în el, fără însemnele niciunui partid. Iar cei care n-au pe cine să voteze, ca mine, acolo să pună ştampila. Atunci, veţi vedea, vor apărea marile surprize…

– Păi, există varianta votului anulat… Orice om nemulţumit îşi poate anula votul… – se bagă iar în vorbă celălalt.

– Nu e totuna! – vine imediat replica. Unii vor participa la alegeri tocmai pentru a sancţiona în acest fel clasa politică! Ce va urma? Păi, vă zic eu: după numărătoare, s-ar putea ca rezultatul să fie o mare surpriză. Adică să avem ceva de genul „voturi nule” – 60-70 la sută, PSD – 20 la sută, PNL – 8 la sută etc. Ar fi ca la un referendum… S-ar vedea atunci cine are majoritate, cine are legitimitate să ne conducă. Eu nu spun că strada! Că asta nu e o regulă în democraţie…

Începe să ningă. Mă despart cu greu de cei doi care-şi continuă „aprins” şi interesant dezbaterea politică. Pe stradă s-a depus un strat subţire de zăpadă, iar eu mă duc să scriu despre „votul în alb”… Pe mine cine mă ascultă?

Gabriel LIXANDRU

