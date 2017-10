Fotbaliştii de la FC Argeş speră să plece neînvinşi mâine din confruntarea din deplasare cu Metaloglobus Bucureşti, formaţie nou-promovată. Piteştenii au oportunitatea de a face câteva salturi în clasament, în cazul în care vor reuşi să se impună în partida ce va începe la ora 11.

După 10 etape, elevii lui Iordan Eftimie ocupă locul 8 în clasament, cu 15 puncte, în timp ce bucureştenii nu stau deloc bine la acest capitol, ocupând locul 15, cu 11 puncte, primul deasupra liniei retrogradării.

Iordan Eftimie, tehnicianul echipei noastre se aşteaptă la un meci foarte greu cu echipa pregătită de Bogdan Vintilă, fostul portar al grupării din Trivale de acum aproape 20 de ani, devenit antrenor după ce şi-a încheiat cariera de fotbalist. „Întâlnim o echipă nou-promovată, la fel ca şi formaţia noastră. Bucureştenii au avut şi ei oscilaţii în rezultate. Încercăm să câştigăm meciul. Am urmărit pe CD-uri câteva partide ale celor de la Metaloglobus. Au în componenţă majoritatea jucătorilor cu care au promovat în liga a doua, pe care trebuie să-i luăm în seamă. De exemplu, Ghenovici, un fotbalist destul de bun la mijlocul terenului, care marchează etapă de etapă. Este un jucător de picior stâng. Loveşte destul de bine mingea şi trebuie să-l blocăm dacă vrem să scoatem un rezultat bun”, a declarat tehnicianul piteştenilor, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Alta va fi mobilizarea”

Principalul alb-violeţilor a vorbit şi despre calificarea elevilor săi în 16-mile Cupei României, după ce au învins cu 7-5 pe ACSO Filiaşi (la loviturile de departajare): „Nu am fost mulţumit de joc. Speram să obţinem calificarea după cele 90 de minute. Până la urmă este îmbucurător că ne-am calificat. Acesta a fost şi scopul nostru, să încercăm să aducem la Piteşti o echipă de Liga I. Sunt sigur că mobilizarea va fi alta în rândul jucătorilor noştri. Am mizat pe fotbaliştii care au evoluat mai puţin pentru că am vrut să le dau şi lor minute. Unii dintre ei au evoluat un meci întreg, iar alţii, mai puţin. S-a văzut că nu am avut un ritm bun de joc. Albu şi Stoica veneau şi după accidentări de durată mai lungă şi nu sunt la potenţial maxim aşa cum mi-aş fi dorit”.

* Runda cu numărul 11 mai programează partidele: Chindia Târgovişte – Sportul Snagov, Academica Clinceni – Dacia Unirea Brăila, CS Baloteşti – Luceafărul Oradea, CS Afumaţi – Foresta Suceava, Dunărea Călăraşi – Ştiinţa Miroslava, Olimpia Satu Mare – ASU Politehnica Timişoara, AFC Hermannstadt – Ripensia Timişoara, UTA Arad – Pandurii Târgu Jiu.

