I-am contrariat pe mulţi pesedişti onorabili din Argeş, care nu se aşteptau din partea mea la asemenea luări de poziţii… Să le explic câte ceva. Eu, tot timpul, am respectat şi respect anumiţi oameni din PSD, dar niciodată nu mi-a plăcut acest partid! Am pus totuşi ştampila pe PSD pentru candidaţi la uninominale, un deputat şi un senator, care azi sunt revoltaţi pe atitudinea mea. Că veni vorba de oameni, la liberali foarte rar am găsit oameni de valoare. Îmi place doctrina liberală, dar din cauza liderilor acestui partid nu am votat cu PNL-ul niciodată! Ăştia de la PMP m-au păcălit cu Cristian Diaconescu şi chiar le-am dat un vot regretabil, dar omul nu a ieşit parlamentar, iar PMP-ul farseurului şi trădătorului Băsescu pare cel mai infect partid din câte am cunoscut! ALDE e ca un pârţ al PSD-ului la o agapă frăţească… Culmea e că, pentru un bun amic de familie, le-am dat votul la deputaţi şi aşa a prins Gerea post. Regret amarnic! USR-ul lui Nicuşor şi Clotilde ee inexistent pentru mine… Este un ONG care susţine o mişcare tinerească, energică, ceea ce nu e rău, dar nici Nicuşor şi nici Clotilde nu mă pot convinge că sunt români puri!

Eu cred în Eminescu, în cele cinci scrisori ale lui, în „Doina” şi în toată opera lui filozofică! Cât despre „Doina”, eu privesc metaforic blestemele la adresa străinilor, pe care le iau în sensul neacceptării imixtiunii acestora în politica internă a neamului nostru! Deci, nu sunt un xenofob, cum nu cred că a fost nici Eminescu! Cu atât mai mult nu sunt un antisemit, fiind un admirator al tenacităţii şi abilităţilor evreilor, cu condiţia să ne lase în pacea noastră… Mă consider european, tolerant cu Occidentul, ca parte a lui şi bun vecin cu ruşii!!! Rusia ne este vecină şi cred că e corect să ţinem cont de sfatul lui Bush, care atunci când a apărut curcubeul la Bucureşti, ne-a spus că România trebuie să fie o punte de legătură şi bună relaţie cu Rusia! Deci, nu pot fi bănuit ca m-aş lăsa dus în jocurile de destrămare ale României. Politicienii aceştia orbiţi de putere se tem de destrămarea privilegiilor lor şi nu a României… Mişeii! Când e vorba de identitatea şi de corpul României, pot fi considerat un român de-a dreptul contondent!!!

Vă e clar că vreau o Românie inteligentă, cu tineri curajoşi şi spirituali, precum cei care au ieşit în stradă să ne apere de acest malefic Dragnea, care, ori din prostie, ori cu intenţie criminală de trădare, a provocat România corectă, noaptea, hoţeşte!!! Prima provocare a fost cea cu propunerea de premier a acelei doamne din anturajul lui Nicuşor de la Constanţa… Apoi a continuat cu contramanifestaţii. Propagandiştii lui Dragnea şi cei care se tem de pierderea privilegiilor oferite de putere atacă (am simţit şi pe pielea mea!) virulent, împroaşcă noroi, scuipă venin şi sunt în stare de dezinformări demenţiale, cu preţul sacrificării a tot ce avem noi mai bun şi mai frumos, TINERETUL – inima ţării! Aceşti tineri, fără de care ţara ar arăta ca grupul de protestatari aduşi în faţă la Cotroceni, bieţii de ei, victime ale regimurilor postdecembriste şi, deci, şi ale PSD- ului!

Prin dezinformare au ajuns să ne îndemne să urâm corporaţiile, adică pe investitorii datorită cărora românii au o pâine în ţară şi nu trebuie să plece afară… Dacă dispare Renault-Dacia?! Ia să încerce pesediştii lui Dragnea să simuleze cel puţin o reducere de personal la Dacia, de, să zicem, 30 la sută… Alo, 112! Altă întrebare!

Cânta un tânăr artist deunăzi: „Vreau o ţară ca afară!” Eu cânt altfel: „Vreau o ţară ca asta din stradă!” PSD, trezeşte-te! Vă dau un pont: Dumnezeu a fost duminica trecută cu România în stradă! Fraierii ăştia nu s-au prins, nici la lumina lanternelor! Hai, România! România, te iubesc!

Nicolae BADIU

