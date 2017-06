Vineri şi sâmbătă, judiciarişti ai Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au pus în aplicare cinci mandate de executare a pedepsei cu închisoare emise împotriva a patru bărbaţi din judeţ.

Primul dintre ei este Cristian Constantin Porojan, de 37 de ani, din Piteşti, condamnat la trei ani închisoare pentru infracţiuni la regimul rutier. Cel de al doilea este Ion Surdu, de 34 de ani, din Cicăneşti, dat şi în urmărire naţională fiindcă se sustrăgea de la executarea pedepsei, pe care Tribunalul Olt l-a condamnat la trei ani şi şase luni de puşcărie pentru tentativă de omor. Al treilea împricinat este Mircea Turcescu, în vârstă de 26 de ani, din Mălureni. Acesta a primit o condamnare de un an şi 11 luni de închisoare pentru furt calificat. Pentru identificarea lui, judiciariştii au colaborat cu agenţii postului de poliţie Mălureni. A patra situaţie se referă la Marin Marius Matei, de 30 de ani, din Mioveni, pe care Judecătoria Piteşti l-a condamnat la un an de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului.

În fine, agenţi ai Secţiei de Poliţie Rurală Călineşti l-au ridicat pe Gheorghe V., în vârstă de 28 de ani, din Călineşti, condamnat la un an şi opt luni de puşcărie pentru furt. Iniţial, împricinatul beneficiase de clemenţa judecătorilor, care l-au condamnat la muncă în folosul comunităţii. Considerând probabil că nu are ce să i se întâmple, bărbatul nu s-a prezentat la muncă, context în care magistraţii au revocat măsura dispusă iniţial preschimbând-o în închisoare cu executare în regim penitenciar. Toţi cei cinci bărbaţi au fost încarceraţi la Penitenciarul Mioveni.

Val. NICOLAU

