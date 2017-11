Primarul Piteştiului, Cornel Ionică, a susţinut azi o conferinţă de presă în care a prezentat principalele obiective de investiţii prevăzute pentru acest an. Unele vor fi făcute cu bani de la bugetul local – cum ar fi asfaltarea străzilor, dotări pentru şcoli, avize privind securitatea la incendii etc., altele, cu bani europeni – cum este planul de mobilitate urbană care prevede cheltuieli multianuale – şi unele cu bani de la bugetul de stat. Printre acestea din urmă, speră Ionică, se numără şi stadionul „Nicolae Dobrin”, aflat în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului. Macheta este gata. „Suntem pe locul 3 la proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării pentru a obţine bani de la bugetul de stat. Stadionul «Nicolae Dobrin» ne-ar fi costat 70 milioane lei; de unde banii aceştia? Aşa că, precum s-a întâmplat şi cu alte stadioane din ţară, investiţia poate fi făcută de compania naţională de profil. Nu se va atinge nimeni de pista de atletism şi de gazon, dar stadionul va fi complet modernizat şi va avea două tribune acoperite cu 15.000 de locuri”, a spus Ionică.

Claudiu DIŢA

