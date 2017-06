*Viitorul sezon al primei ligi valorice de volei feminin nu va mai avea la start echipa SCM Piteşti

Directorul SCM Piteşti, Dragoş Şerban, a confirmat decesul echipei de volei: „Aşa este, din păcate. S-a luat hotărârea în Consiliul de Administraţie să nu mai înscriem echipa de volei în viitorul campionat. Nu mai avem ce face. Am încercat toate variantele, până în ultima clipă am sperat că putem salva echipa, dar nu mai puteam să continuăm. Este aproape imposibil să faci performanţă în sport fără finanţare privată. Ne vom concentra pe ramurile de tradiţie din judeţ, dar regretăm că nu am mai putut face nimic pentru a salva echipa de volei”.

Vă reamintim că voleibalistele de la SCM Piteşti au terminat sezonul pe locul 10. Echipa pregătită de Ciprian Dârnescu şi Elena Bontaş a reuşit să îndeplinească obiectivul stabilit înainte de începerea sezonului, prin această menţinere în primul eşalon şi în sezonul viitor.

Oficialii grupării argeşene se declarau mulţumiţi de această clasare şi îşi propuseseră ca în următoarea ediţie de campionat echipa să aibă un parcurs mai bun.

„Cred că putem termina pe un loc mai sus, în sezonul viitor. Dacă conducerea clubului ne va spune din timp care este bugetul, putem face o figură mai frumoasă. Colectivul deja s-a închegat şi ne mai trebuie mici retuşuri, dar trebuie să le facem din timp”, spunea antrenorul Ciprian Dârnescu, imediat după terminarea campionatului.

Păcat că, în vreme ce fotbalul renaşte, voleiul moare.

Monica CRISTEA

foto: Gabriel PINTILEI

