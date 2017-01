Echipa de baschet a Piteştiului a câştigat meritat duelul susţinut pe propriul teren, duminică seara, în faţa echipei BC SCM Timişoara, care a contat pentru etapa cu numărul 16 a Ligii Naţionale de baschet masculin. Dornici să se revanşeze în faţa fanilor după eşecul din etapa trecută cu Universitatea Cluj, piteştenii s-au impus cu 94-73 (22-16, 23-23, 21-14, 28-20). Gabric a fost principalul marcator al gazdelor, cu 28 de puncte. Baschetbaliştii argeşeni au reuşit să îşi ia revanşa în faţa celor de la BC Timişoara, care în turul campionatului s-au impus la o diferenţă de 19 puncte. În urma acestui succes, BCM U Piteşti ocupă locul 5, cu 24 de puncte, cu două mai puţine ca liderul U BT Cluj, ce are însă un meci mai puţin.

Pentru argeşeni urmează o pauză de două săptămâni care le va da posibilitatea de a pregăti cum se cuvine confruntarea de pe propriul teren cu CSU Sibiu. Elevii lui Hristu Şapera ar fi trebuit să dispute în acest weekend meciul cu CSM Ploieşti, echipă care s-a retras înainte de începerea campionatului.

Victorie pe merit

După victoria în faţa timişorenilor, antrenorul principal al gazdelor, Hristu Şapera, a spus: „Am obţinut un succes important şi consistent. Jucând acasă, aveam mai multă presiune pentru că trebuia să câştigăm. Mă bucur foarte tare că am reuşit să răzbunăm acea înfrângere de la Timişoara, usturătoare în acel moment. Ţin să îmi felicit jucătorii, au evoluat ca o echipă, au avut o prestaţie cu adevărat remarcabilă. Am beneficiat de un aport consistent din partea multor jucători, am folosit cea mai lungă rotaţie din toate jocurile de până acum. Am reuşit un meci frumos şi spectaculos în faţa fanilor noştri, cărora le mulţumesc că ne sunt aproape tot timpul, dându-ne energie şi încredere. Meciul nu l-am câştigat individual, ci ca o echipă, am găsit soluţii atât defensiv, cât şi ofensiv. Ar fi nedrept să nominalizez pe cineva, toţi jucătorii merită felicitaţi. Urmează o pauză pentru noi, care nu este bună. Îmi doream un meci în această perioadă, pentru că trebuie să avem un ritm competiţional. Mai avem multe lucruri de pus la punct. Avem potenţial de creştere şi trebuie să devenim mai buni pentru confruntările care ne aşteaptă. Ne gândim întotdeauna la următorul meci, pentru că munca sistematică şi consistentă te duce la rezultate mari. Muncim corect la antrenamente şi asta îmi dă încredere că la final vom fi acolo unde ne dorim. Nu trebuie să facem înmormântare când pierdem, dar nici nuntă atunci când câştigăm. Trebuie să fim serioşi şi să ne pregătim pentru următorul meci”.

Monica CRISTEA

