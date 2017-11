În Argeş, 151 de proiecte depuse de autorităţile locale şi judeţene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – 2 (PNDL – 2) au fost aprobate spre finanţare de către Ministerul Dezvoltării Regionale, valoarea acestora fiind de 72 milioane lei. Primarii însă nu au fost tocmai fericiţi, căci aşteptările erau mai mari. Totuşi, ce s-ar face edilii din judeţ fără banii de la centru şi fără cofinanţările de la Consiliul Judeţean? Nici salariile nu le-ar putea plăti! E clar: creşterea economică invocată de guvernanţi – generată de consum – nu se reflectă în realitate. Investiţiile sunt la pământ!

Un proiect întâziat…

Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean, a declarat că au fost depuse documentaţiile complete pentru 150 dintre cele 151 de proiecte (mai e timp până pe 29 noiembrie ca şi Primăria Bârla să se conformeze). Din cauza birocraţiei şi a volumului mare de muncă, unii primari au fost tentaţi să renunţe, cum e cazul lui Dorin Cătănea, de la Beleţi-Negreşti. „I-am dat un cartonaş galben domnului Cătănea. Motive să nu faci un lucru se găsesc destule, dar noi suntem puşi în funcţii să facem treabă. L-am convins pe primarul din Beleţi-Negreşti să meargă mai departe”, a spus Dan Manu.

Budeasa

Primarul comunei Budeasa, Nicolae Rachieru, a spus că din trei proiecte depuse a fost acceptat unul singur la finanţare – reabilitarea Şcolii din Budeasa Mare. Contractul a fost semnat deja la Ministerul Dezvoltării Regionale. „Aştept o realocare de fonduri pentru reabilitarea unor drumuri şi pentru un dispensar. La Agenţia de Investiţii Rurale am depus un proiect de 1,5 milioane euro pentru extinderea canalizării, iar pe Grupul de Acţiune Locală am depus un proiect pentru amenajarea de locuri de joacă. De asemenea, am terminat documentaţia şi pentru construcţia unui cămin cultural, fiindcă nu avem aşa ceva în comună”, a declarat Nicolae Rachieru.

Răteşti

Un alt exemplu este la Răteşti. Tot trei proiecte au fost depuse şi aici, dintre care doar cel privind alimentarea cu apă a fost acceptat la finanţare. Primarul Cornel Petrică a spus că în cazul celorlalte două proiecte a făcut demersuri la AFIR pentru finanţare – reabilitarea a 7 km de drumuri comunale şi canalizare (un milion euro). Pe ultima sută de metri este şi reabilitarea unui dispensar din satul Tigveni, iar pe un teren de 2,8 hectare a început plantarea de puieţi de salcâm.

