Membră a Agenţiei Universităţilor Francofone, Universitatea din Piteşti a organizat recent o seară studenţească la „Academica”. Prilej de a facilita relaţiile dintre studenţi şi de a le construi celor străini o „a doua casă”.

Pentru a susţine această „soirée de novembre”, la eveniment a fost prezent şi rectorul universităţii, Dumitru Chirleşan, care a spus: „Vom avea mereu o deschidere extraordinară către universul francofon şi ne considerăm francofoni nu doar prin acordul semnat, ci şi prin simţire”. Iar Mihaela Diaconu, preşedinte al Senatului UPIT, a declarat că îşi doreşte pentru cei care au ales să studieze în România ca Universitatea din Piteşti să fie ca o adevărată familie.

Alegerea lui Alberi

Pe parcursul serii, studenţii francezi şi-au împărtăşit poveştile, emoţiile şi lucrurile care îi leagă de România. Alberi are 21 de ani, vine din nordul Franţei şi cunoaşte deja bine limba română. Cu el am stat de vorbă…

– Cum ai ajuns să studiezi în România?

– Am ales România pentru că am fost în vizită înainte şi mi-a plăcut, dar şi pentru că am vrut neapărat să studieze Chimioterapia.

– Care au fost aşteptările înainte să vii şi ce ai găsit, de fapt, aici?

– Eu eram optimist, dar lumea îmi spunea că n-o să mă simt bine. La început chiar mi-a fost greu, dar apoi m-am convins că am făcut alegerea corectă.

– După doi ani eşti aici? Cum te înţelegi cu profesorii şi colegii?

– Acum sunt foarte bine, am învăţat să vorbesc, colegii sunt foarte

drăguţi, profesorii mă ajută dacă nu înţeleg ceva.

– Vrei să rămâi în România?

– Vreau să fac şi masterul aici, dar cred că o să merg în Franţa să lucrez.

Voi reveni în România în vacanţe.

– Ai recomanda România altor tineri?

– Da, chiar o recomand prietenilor mei din Franţa!

OLGA ANDRONACHI

(Visited 9 times, 9 visits today)