Subiectul abordat săptămâna trecută la emisiunea realizată de Cristina Munteanu şi Mihai Golescu la Antena I Piteşti s-a referit la lipsa meseriaşilor şi la cauzele acestei lipse. Gândindu-mă la temele dezbătute în cadrul emisiunii, mi-am dat seama că nu numai meseriaşii ne lipsesc, ci şi politicienii. Şi mă refer la adevăraţii politicieni, la cei înarmaţi cu teoriile şi ideologiile politice. Drept care, ce înseamnă să fii astăzi cu adevărat de stânga sau dreapta? Înseamnă să ieşi din calculul politic meschin şi să judeci posibilităţile politice din perspectiva unei ideologii. Or, astăzi, când se discută despre orientările politice de dreapta şi de stânga, ar trebui să se ştie că dreapta îi dă posibilitate omului să iasă singur din sărăcie, iar stânga că îl scoate ea însăşi din această sărăcie. Dreapta ideologică nu ia în considerare că săracul nu poate să iasă din starea sa singur chiar dacă i se oferă un cadru socio-politic propice. Stânga, în schimb, se face ea însăşi răspunzătoare pentru sărăcia oamenilor. Ideea ideologică de stânga este că societatea se face vinovată pentru sărăcia oamenilor. Aşa cum dreapta consideră că nu societatea, ci caracterul îl face pe om neputincios în faţa greutăţilor vieţii. Între dreapta şi stânga stau orientările de centru, care pot fi, în funcţie de contextul politic, fie de partea celor de stânga, fie a celor de dreapta.

Prin urmare, să le spui alegătorilor despre astfel de ideologii e dificil şi, la drept vorbind, nici nu este necesar. Cu mult mai bine ar fi dacă orice alegător ar avea propriile păreri politice. Dar e un reflex vechi acela de a te orienta după turmă. Cât de mult or fi trăind în suflet cu ideologia de stânga cei din PSD? La fel, liberalii cu cea de dreapta? Şi tot aşa. Astăzi, când un politician trece de la un partid la altul, nu-l acuzăm de trădare şi spunem că ştie să se orienteze. Ce lucru anume trădează un politician care trece de la stânga la dreapta? Pe cine a trădat Gabriel Bratu că a trecut de la PDL la PSD? Cel mult încalcă o solidaritate de grup şi de interese. Dar părăseşte el o idee şi adoptă o alta? Renunţă la un sistem de gândire politică şi trece la altul? Întrebările acestea sunt prea grave, iar răspunsul e mult mai simplu. Într-o societate în care totul este de împrumut, chiar şi formulele politice, nimeni nu trădează pe nimeni, nimeni nu are nimic de trădat, toţi se orientează pentru o mai bună adaptare la realităţile zilei. Şi astfel, noi am format o societate politică prin deducţie apriorică. Iată de ce un partid, fie el de stânga sau de dreapta, ajuns la putere devine instantaneu conservator! Tot ce a fost acest partid până atunci din punct de vedere ideologic se dizolvă în dorinţa de a se menţine cât mai mult timp la putere, care nu are culoare politică.

Pe de altă parte, e greşit să credem că tot ce este de stânga e bun şi generos, iar ce e de dreapta este rău şi nefast (la fel şi reciproca). Adevărata doctrină politică la noi este, pentru cei aflaţi la putere, conservatorismul, iar pentru cei din opoziţie, tot ceea ce e necesar pentru a accede la aceeaşi putere.

Restul este pură demagogie. Iată dar cum pentru a-ţi da seama că oricât s-ar bate în piept un politician că e de dreapta sau de stânga, el nu ar epuiza niciodată ocazia de a trage foloase personale dintr-o astfel de poziţionare. Pentru toate aceste ideologii politice, poporul e doar o găină de jumulit. Cei de stânga o jumulesc, iar dacă ţipă, o lasă să ţipe, dându-i totuşi, din când în când, câte o grăunţă. Cei de dreapta, în schimb, o jumulesc şi ei, dar dacă ţipă, îi sucesc gâtul. Pentru a-mi susţine aceste două afirmaţii, vin tot cu două exemple. Ce poate fi legea salarizării unitare dacă nu un pumn de grăunţe, dar care, până ne va fi dat, grăunţele ne vor scăpa printre degete. Încă de pe acum, preţurile au crescut, viaţa s-a scumpit cu câteva procente, speranţa de viaţă a scăzut. La fel e şi în cazul viitoarei legi a pensiilor. Toată ziua bună ziua nu se vorbeşte decât despre aceste două legi, încât au ajuns canoane purtătoare de lumină. Olguţa Vasilescu este o adevărată vestală. Iar cei de dreapta ne sfătuiesc să ne luăm singuri grăunţele necesare. Însă, dacă luăm mai multe decât se cuvine, ne va mai tăia din porţie, aşa cum au făcut Traian Băsescu şi Emil Boc prin 2011.

