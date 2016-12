În noaptea de 22/23 decembrie 1989 se dădea „bun de tipar” pentru primul număr al ziarului nostru, apărut în libertate. Printr-un act de curaj din partea redactorilor de acum 27 de ani, cotidianul nostru a marcat, în acele vremuri tulburi, debutul presei libere în Argeş.

Astăzi, „Argeşul” este cel mai longeviv ziar din istoria presei argeşene. Cotidianul care poartă cu cinste numele judeţului a traversat mari evenimente istorice şi timpuri învolburate (pentru prima dată, existenţa unui ziar cu numele „Argeşul” a fost semnalată în anul 1876).

La 27 de ani distanţă de Revoluţia din 1989, „Argeşul” a adunat, în constelaţia oamenilor de valoare din judeţ, a 19-a ediţie a Excelenţelor; la propunerea cititorilor şi prin susţinerea lor au fost decernate nu mai puţin de 300 de premii.

Ieri a avut loc la Restaurantul „La Dolce Vita” din curtea redacţiei noastre gala laureaţilor 2016. Evenimentul a fost prezentat de directorul ziarului, Mihai Golescu, în tandem cu directoarea postului de televiziune „Antena 1” Piteşti, Cristina Munteanu.

Anvergură de capitală regională

Gheorghe Badea, preşedintele Grupului Industrial Componente, personalitatea anului 2016: „Aş vrea mai întâi să felicit organizatorii pentru această întâlnire, fiindcă e bine ca măcar o dată sau de două ori pe an să avem ocazia de a discuta, să facem schimb de idei, să venim cu propuneri pentru dezvoltarea societăţii. Aşa cum am mai spus şi cu alte ocazii, pentru a avea succes, e nevoie de infrastructură. Una dintre marile mele dorinţe este ca Transfăgărăşanul să devină un brand; el poate fi axa turismului românesc în general şi al celui argeşean în special, care poate crea mii de locuri de muncă. Pentru asta este nevoie de curaj, de iniţiativă. Transfăgărăşanul este o mină de aur, dar trebuie scos din nămol. Eu şi alţi investitori dorim şi putem face ca acest drum să fie deschis tot timpul anului, cu recuperarea investiţiei în cinci-zece ani. O altă dorinţă arzătoare este ca Piteştiul să fie capitală regională. Are toate atuurile şi anvergura necesare. Eu voi continua să fiu alături de argeşeni, de autorităţi atât pentru dezvoltarea grupului pe care-l conduc, cât şi a turismului montan argeşean”.

Pune în pagini stropi de cultură

Şerban Valeca, senator, preşedinte PSD Argeş, Premiul de Excelenţă în politică: „Încep prin a vă mărturisi că mă simt onorat de acest premiu acordat de un cotidian pe care-l apreciez în mod deosebit şi care se detaşează de celelalte publicaţii prin politica editorială prin faptul că e singurul care pune în paginile sale câte un strop de cultură, de religie, de intelectualitate. Începând cu alegerile locale şi până la parlamentarele de zilele trecute, împreună cu colegii mei de partid am stabilit să avem întâlniri permanente cu cetăţenii, să le culegem opiniile, dorinţele, să le discutăm în Parlament şi să votăm legi şi proiecte de anvergură în cunoştinţă de cauză. Deciziile noastre trebuie să răspundă voinţei şi aşteptărilor argeşenilor, pentru că de-aia ne-au trimis acolo acordându-ne încredere prin votul lor”.

Este nevoie de repere

Dorin Mărăşoiu, consilier judeţean, Premiul de Excelenţă în administraţia judeţeană: „În orice domeniu de activitate avem nevoie de repere. Ţara însăşi are nevoie de repere. Trebuie să ştim unde suntem şi unde vrem să ajungem. Din familie am învăţat că de unul singur e greu de răzbătut şi de aceea am foarte mare încredere în echipă. Votul de zilele trecute arată că PSD este o echipă omogenă, cu lideri şi programe în favoarea oamenilor şi a ţării. Vă mulţumesc pentru acest premiu care mă onorează şi vă doresc succes în viitor, pentru că acest ziar reprezintă un reper în presa argeşeană”.

Obligaţi să găsească soluţii

Cornel Ionică, primarul municipiului Piteşti, Premiul de Excelenţă în administraţia locală: „Vrem sau nu, presa este foarte importantă pentru toţi cei care lucrăm în administraţia publică. Chiar dacă uneori nu ne convine ceea ce se scrie, la o analiză atentă constatăm că ni se atrage atenţia asupra unor situaţii care vin de la cetăţeni, suntem puşi în faţa unor cazuri concrete la care trebuie să gărim soluţii. Sigur, pentru unele dintre ele avem soluţii, dar pe altele, oricât am căuta şi oricâtă bunăvoinţă am avea, nu le putem rezolva pe plan local. Dar şi acest moment poate fi depăşit pe calea dialogului, explicându-i cetăţeanului ce putem face şi ce nu, ce este în competenţa noastră şi ce nu este, aşa încât să înţeleagă faptul că nu este rea-voinţă. Eu unul n-aş da Piteştiul pe alt oraş pentru nimic în lume, pentru că este oraşul sufletului meu. Avem foarte mult de lucru, avem proiecte mari în derulare, altele la fel de mari şi de importante urmează să le accesăm şi să le implementăm cu finanţare europeană. Toate sunt în folosul cetăţenilor municipiului. În viitorul apropiat contăm pe un proiect cu fonduri nerambursabile de 80 milioane euro, care presupune o abordare curajoasă, responsabilă, şi care cu siguranţă ne va da bătăi de cap ca şi celelalte, unele finalizate, altele pe punctul de a le finaliza. Ne punem speranţe în sprijinul noii guvernări, dar şi al presei pentru mediatizarea lor în aşa fel încât toţi să-i înţeleagă utilitatea. Piteştiul este unul dintre oraşele importante ale ţării, de care decidenţii trebuie să ţină cont. Nu ascund că una dintre marile mele dorinţe este realizarea celei de a doua linii de centură a municipiului, centura de vest, obiectiv pe care vrem să-l materializăm. Vă mulţumesc pentru acest premiu care mă onorează şi care este în acelaşi timp al întregii echipe din administraţia locală cu care lucrez, vă urez la mai mulţi ani şi succes în anii care vin”. Primarul Piteştiului i-a oferit, la rândul său, directorului ziarului nostru o diplomă de excelenţă.

Investiţi în educaţie şi cultură!

Gabriela Pendiuc, Premiul de Excelenţă la „Instituţii publice”: „Mi-am dedicat întreaga carieră elevilor, copiilor, educaţiei şi culturii. Investiţi în educaţie şi cultură! Nu degeaba se spune că, dacă nu investim în viitor, atunci viitorul vine fără noi!”

Pentru revista „Argeş”

Augustin Doman, Premiul de Excelenţă la categoria „Cultură”: „N-aş fi acceptat premiul dacă n-ar fi vorba despre singurul ziar care are vârsta democraţiei. Acest premiu îi aparţine revistei «Argeş» care a împlinit, acum câteva luni, o vârstă, aş spune, venerabilă: 50 de ani.”

Raţiune şi realism

Dumitru Chirleşan, Premiul de Excelenţă la categoria „Învăţământ”: „Argeşul este un judeţ care merită o universitate ce promovează cultura, civilizaţia, ştiinţa, cercetarea şi umanismul. «Argeşul» este un organ de presă care reflectă cu raţiune şi realism ce se întâmplă în Universitatea din Piteşti.”

Exemplul personal determină shimbarea

Dr. Felix Sîrboiu, Premiul de Excelenţă la categoria „Sănătate”: „Omul sfinţeşte locul. Eu încerc să şterg din memoria oamenilor expresia «cel mai bun doctor din Piteşti este acceleratul spre Bucureşti» – asta este o aberaţie! Dacă vrei să faci ceva, exemplul personal determină shimbarea; nimic nu se face cu biciul. Medicina este o muncă de echipă; trebuie să ne completăm unii pe alţii. Dorim să vă ajutăm cât se poate de mult şi din ce în ce mai mult.”

Vă mulţumesc pentru apreciere!

Robert Glinţă, înotător, Premiul de Excelenţă în sport: „Mă bucur că nici sportul nu a fost uitat, într-un moment de cumpănă pe care-l traversează. Mă simt onorat şi vă mulţumesc foarte mult pentru apreciere. Contează foarte mult pentru mine acest premiu din partea dumneavoastră şi mă motivează pentru a aduce cât mai multe medalii ţării mele. Sunt argeşean şi sunt mândru de acest lucru. Actualmente mă pregătesc în Baia Mare, cu Adrian Gherghel – director al clubului sportiv şi al instituţiei de învăţământ Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, însă nu uit de unde am plecat. Am mari emoţii, nu pot să fiu decât fericit şi mândru că m-aţi apreciat şi promit să nu vă dezamăgesc nici de acum înainte aşteptările. Este prima distincţie pe care o primesc din partea unui cotidian şi ţin să vă mulţumesc pentru acest lucru. Vă doresc viaţă lungă şi, pentru că se apropie sărbătorile, permiteţi-mi să vă urez din inimă multă sănătate, putere de muncă şi cât mai multe realizări în anul şi în anii care vor veni. La mulţi ani, «Argeşul»!”

De suflet

„Argeşul” are în spate 140 de ani de presă de calitate (fondat în anul 1876). În acest spirit, Cristina Munteanu i-a oferit domnului Golescu un cadou de suflet: fotocopii ale … strămoşilor ziarului „Argeşul”. Este vorba despre exemplare foarte rare, deţinute de Biblioteca Academiei Române (ediţii apărute la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX).

Preşedinta Senatului Universităţii din Piteşti, Mihaela Diaconu, i-a înmânat directorului nostru, în numele instituţiei pe care o reprezintă, o diplomă de onoare. „22 decembrie 1989 înseamnă şi pentru comunitatea locală începutul unei noi perioade. «Argeşul» este ziarul libertăţii locale, este nordul moral”, a spus Mihaela Diaconu. Domnul Golescu a primit şi o plachetă aniversară din partea Primăriei Piteşti.

„Din cele 41 de ziare locale apărute în toată ţara după Revoluţie, doar patru au mai rămas în picioare: în Argeş, Galaţi, Arad şi Oradea. Premiile de Excelenţă ale ziarului «Argeşului» reprezintă osia în jurul cărei noi am construit valoarea”, a conchis Mihai Golescu.

Voturi tardive…

Ieri, în ziua decernării „Premiilor de Excelenţă”, au continuat să sosească la redacţie, prin intermediul poştei, taloane de susţinere. De la Aninoasa, de pildă, un (o) anume E. Borota a expediat 30 astfel de voturi pentru Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş. Iar din partea Cenaclului literar „N. Velea” din Curtea de Argeş am primit 5 taloane pentru Iustin Dejanu, director al Complexului Muzeal Goleşti. Din păcate, opţiunile respective n-au mai fost luate în calcul, fiindcă votarea a luat sfârşit miercuri, la ora 15. (G.L.)

Mirela NEAGOE, M. CRISTEA, C.O.

Foto: Alexandru OPREA

(Visited 22 times, 22 visits today)