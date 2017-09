Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către contabili, fiind considerată ziua profesiei lor. Prilej de a-mi aduce aminte de un contabil cu totul special, un anume Cotescu Gheorghe aflat la curtea regelui Carol I de Hohenzollern. Referitor la acel contabil, voi prezenta un fapt real care va demasca câteva vicii ale unora dintre cei care îmbrăţişează această onorabilă profesie. Se povesteşte că regele Carol I avea un contabil personal foarte pregătit. Istoria ne spune că acesta se bucura de o mare trecere la rege, ca şi un ministru. De altfel, contabilul Cotescu dorea să devină la fel de puternic ca toţi ceilalţi din jurul regelui său. De aceea, nu era zi de la Dumnezeu în care el să nu ceară vreo favoare de la rege pentru rudele sale. Azi aşa, mâine aşa, până când regele, oarecum supărat, l-a întrebat pe contabil: „Cotescule, tu mă presezi mereu să-ţi ajut neamurile, de ce nu te mai abţii şi tu?”. „Ce vreţi, sire? – a răspuns el. Cum are Maiestatea Voastră dinastie, am şi eu una. E dinastia mea. Dinastie de contabil, dar, în fine, e tot dinastie!”

Prin urmare, pe lângă dinastia de Hohenzollern a mai apărut şi „dinastia” contabilului Cotescu, aşa cum astăzi, pe lângă directori, sunt şi contabilii. Lucrând cu bani, aceştia au reuşit să-şi acorde nenumărate drepturi şi servicii. S-a ajuns în situaţia în care un contabil să aibă mai multe drepturi chiar decât şeful instituţiei respective. De exemplu, dacă un contabil de şcoală beneficiază de 15% spor de fidelitate, cadrele didactice, în anii din urmă, au pierdut acest spor. Mai mult, în unele instituţii există o funcţie de şef fără subordonaţi. Este vorba despre contabilul şef, pentru a beneficia de 25% creşteri salariale. La fel, programul zilnic al acestor profesionişti este deosebit de generos. Ei beneficiază de cursuri de perfecţionare pe banii instituţiei, de concedii profesionale, petrecute la mare sau la munte, tot pe banii publici. Şi lista ar putea continua cu multe astfel de exemple. Făcând un rezumat al acestor drepturi de care se bucură azi contabilii, mă gândesc că aceştia au un străbunic de la care au putut învăţa, şi anume pe contabilul Cotescu Gheorghe, român din Breaza, care a avut grijă de fondurile Casei Regale în timpul lui Carol I.

Cele prezentate mai sus m-au făcut să reflectez la cauzele acestei stări de lucruri. Întrebările mele au primit până la urmă un răspuns destul de obiectiv. În miezul acestei profesii se află furtul. Sigur că printre contabili sunt şi oameni cinstiţi, care îşi respectă profesia. Cunosc astfel de profesionişti, iar doamna contabilă de la instituţia mea este un om cinstit şi competent. Nu despre aceştia scriu eu aici. Însă, din păcate, cazurile de furt în care sunt acuzaţi contabilii au început să fie din ce în ce mai multe. De exemplu, la Protoieria din Câmpulung Muscel, acum doi ani, a fost descoperită o „gaură” de peste 5 milioane de lei în conturile instituţiei. Mai marii bisericii au dat vina pe contabil. Mă opresc la acest exemplu pentru că este reprezentativ atât din punct de vedere al instituţiei, cât şi al sumei de bani. Drept care, suntem furaţi la gramaj, la metru, la preţ, la restul de bani, la marfă, la calitatea ei etc.

Sunt furate pădurile, bogăţiile pământului şi ale apelor, fauna şi flora etc.

Încercând să înţeleg mai bine această tendinţă a omului de a-şi fura semenul, îmi vin în minte spusele unui contabil, care susţinea că o economie necesită vicii precum hoţia pentru a funcţiona şi prospera. El mi-a descris un stup de albine sub o formă satirică, un stup care prosperă datorită numeroaselor vicii ale fiecărei albine, iar suma tuturor viciilor creează un stup prosper. Cunoştinţa mea mi-a spus că hoţia face parte integrantă din ceea ce ne leagă economic şi social. Şi tot acest contabil-filozof arată că hoţia dă naştere unor meserii şi ocupaţii întregi, printre care se numără diferite tipuri de credite, asigurări, pază şi ordine publică, sisteme de alarmă, personal de securitate privat angajat de magazine şi de cei bogaţi etc. A uitat să menţioneze meseria de contabil, care este extrem de profitabilă pe seama omului cinstit, dar naiv.

Pe de altă parte, la întrebarea mea repetată despre ce se va întâmpla cu stupul dacă infracţiunile şi viciile sunt eliminate, răspunsul contabilului a fost prompt: „Doar proştii năzuiesc să facă din stup unul mare şi cinstit!” El mi-a argumentat mai mult sau mai puţin convingător că hoţia şi înşelăciunea sunt elemente necesare liberei iniţiative. Contabilul meu mi-a oferit un argument vechi de 300 de ani, cel referitor la „Fabula albinelor”, pentru a-mi demonstra rolul hoţiei în dezvoltarea sistemului socio-economic. „Fabula albinelor” este un comentariu social care ne face să ne gândim că hoţia ar putea fi, de fapt, un element esenţial al dezvoltării „stupilor” noştri economici.

(Visited 429 times, 429 visits today)