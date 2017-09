Potrivit inspectorului-şef Mihai Oprescu, în judeţ a crescut numărul celor care muncesc la negru. Luna trecută, inspectorii ITM Argeş au descoperit un număr record de persoane pe care le-au găsit la muncă fără forme legale de angajare.

Record de muncitori la negru

Astfel, inspectorii de muncă au poposit pe şantierul de la Oarja, unde va fi deschisă fabrica Yildiz Entegre. Acolo au găsit muncind ilegal 28 de persoane, un record în ceea ce priveşte munca la negru în Argeş, care lucrau de zor la ridicarea unei hale, fără ca vreunul dintre ei să aibă încheiat contract individual de muncă. Firma care folosea munca la negru este SC ARU MFG SRL din Bucureşti, cu sediul în Bolintin Vale, iar patronii s-au ales cu dosar penal pentru depistarea a mai mult de cinci persoane care lucrează fără contract de muncă. „Pentru cele 28 de persoane pe care le-am găsit muncind fără forme legale de angajare a fost întocmit un dosar penal, care a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. Dosarul a ajuns apoi pentru soluţionare la postul de poliţie Oarja. Este cel mai mare număr de persoane găsite de inspectorii de muncă ai ITM Argeş lucrând la negru la o singură firmă”, afirma Mihai Oprescu.

Delimitare de subcontractori

Faţă de acest aspect, firma Yildiz Entegre România SA, care construieşte în comuna amintită o fabrică de procesare a lemnului, precizează: „Compania pune valorile umane între priorităiţile sale esenţiale şi ne delimităm de orice formă de exploatare a resursei umane pe şantierul din Oarja. Atunci când am decis să facem această investiţie în judeţul Argeş, am considerat că prezenţa noastră aici va ajuta comunitatea locală să se dezvolte (…) Am ales să lucrăm cu companii locale, tocmai pentru a impulsiona mediul de afaceri (…) Compania se delimitează de orice acţiune prin care subcontractorii pot aduce prejudicii morale sau financiare comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea (… (, nu încurajează şi nu doreşte să se asocieze cu astfel de practici, fiind dedicată scopului de crea o investiţie care să genereze locuri de muncă şi beneficii pentru comunitatea locală. Drept dovadă stă faptul că, în urma controlului, compania nu a primit niciun fel de sancţiune pentru angajaţii proprii”.

