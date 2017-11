Scria colegul George Olteanu în ediţia de ieri a ziarului nostru că operatorul de telecomunicaţii RCS-RDS (Digi) eşuează în a satisface exigenţele clienţilor. Şi se referea atât la probleme cu semnalul în unele zone ale judeţului, cât şi la oferta redusă de produse existente în magazinele din Piteşti. Dar asta nu-i nimic în comparaţie cu situaţia cu care se confruntă Nicolae Ştefan, din municipiu.

Pensionar fiind, el a considerat că oferta Digi e mai atractivă faţă de cea a companiei de telefonie mobilă la care era abonat. Ne referim la preţul abonamentului. Prin urmare, pensionarul a decis să se porteze (mai pe româneşte să se transfere) la Digi, unde abonamentul era la jumătate de preţ faţă de operatorul al cărui client fusese. Dar a început nebunia.

„Odată ce am devenit client Digi, am achiziţionat un telefon de generaţie nouă. O perioadă totul a fost în regulă, după care au început necazurile. Mai întâi acumulatorul se descărca, deşi era recent încărcat. Apoi, chiar încărcat fiind, telefonul se oprea inexplicabil. Îl puneam la încărcat, repornea şi după o foarte scurtă perioadă iar se oprea. În august l-am dus la punctul de lucru de pe Calea Bucureşti, de unde-l achiziţionasem, şi a fost trimis la reparat. După o săptămână am ridicat aparatul, dar după doar trei-patru zile problemele au reapărut. De data asta lucrurile erau şi mai grave, în sensul că telefonul suna, noaptea, singur la 112! Noroc că am observat la timp şi l-am oprit. L-am dus din nou la reparat, însă defecţiunea persistă şi luna trecută l-am trimis iar la reparat. Noroc că nu am aruncat vechiul telefon, de care mă pot folosi”, spunea Nicolae Ştefan.

Vă daţi seama cum s-ar fi simţit bietul om dacă nu ar fi sesizat că telefonul apelează singur 112 şi s-ar fi trezit cu poliţia ori cu mascaţii la uşă? L-ar fi crezut cineva că nu o face intenţionat? Ca să nu mai spunem că risca amenzi usturătoare pentru apelare falsă. În tot acest timp omul plăteşte abonamentul, dar nu beneficiază de telefon şi nici nu i-a fost oferită vreo alternativă. În opinia noastră, cel mai corect ar fi fost ca, după atâtea intervenţii nereuşite în service, produsul (telefonul) să-i fi fost înlocuit. Numai că o astfel de practică nu este specifică Digi, aspect care ar trebui să intre în atenţia Protecţiei Consumatorilor.

