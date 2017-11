FC Argeş se pregăteşte de o nouă etapă de campionat. Piteştenii vor întâlni mâine, de la ora 13, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, pe Olimpia Satu Mare, una dintre formaţiile din partea inferioară a clasamentului, partidă contând pentru penultima rundă din acest tur de campionat.

Gazdele sunt obligate să obţină cele trei puncte puse în joc pentru a se îndepărta de zona minată a clasamentului. Jocul va fi televizat de Telekom Sport. După 17 etape, FC Argeş ocupă locul 10, cu 22 de puncte, în timp ce Olimpia Satu Mare se situează pe locul 12, cu 20 de puncte.

FC Argeş abordează confruntarea cu un moral destul de şifonat, după eşecul din runda precedentă de la Călăraşi, în timp ce Olimpia Satu Mare are moralul bun după victoria de pe propriul teren, cu Dacia Unirea Brăila.

„Toate meciurile sunt grele”

Paul Ciobanu, unul dintre cei doi antrenori interimari ai grupării din Trivale, are mare încredere în elevii săi: „Ne aşteaptă încă un joc dificil. Întâlnim o echipă bună, care se confruntă cu probleme de ordin financiar, dar şi litigii cu jucătorii. Nu luăm în calcul aceste aspecte, ne interesează doar victoria. Jucăm acasă şi vom încerca să prestăm un fotbal ofensiv. Vom încerca să înscriem încă de la prima ocazie. La liga a doua nu mai există jocuri uşoare. Toate meciurile sunt grele pentru că echipele încearcă să acumuleze puncte. Olimpia este o echipă de tradiţie în liga a doua, o formaţie experimentată, cu jucători destul de buni. Locul care îl ocupă acum în clasament poate nu reflectă valoarea lotului. Consider însă că jucătorii noştri sunt cu mult peste cei ai Olimpiei, şi chiar peste multe echipe din liga a doua. Atmosfera la echipă este bună. Sper că băieţii au ieşit din acea pasă mai proastă prin care treceau. Au avut o perioadă lipsită de eficacitate, dar lucrurile revin la normal. Încep să-şi recapete încrederea în potenţialul lor. Nu am avut timpul necesar pentru a schimba prea multe lucruri tehnico-tactice. Ca să vii să-ţi impui anumite idei şi anumite principii, ai nevoie de timp. În momentul actual, timpul ne presează. Ne dorim ca până la sfârşitul acestui tur de campionat să acumulăm cât mai multe puncte”.

Antrenori până la finalul anului

Conducerea clubului argeşean a decis ca Augustin Eduard şi Paul Ciobanu să conducă echipa până la finalul acestui an. Cei doi tehnicieni se vor afla pe bancă în cele două partide care au mai rămas de disputat din acest tur de campionat, dar şi în primele două runde din partea secundă a sezonului, care vor avea loc tot în acest an.

Până la finalul anului 2017, FC Argeş mai are de jucat, acasă, cu Olimpia Satu Mare, în deplasare, cu UTA Arad şi Pandurii Târgu Jiu, dar şi pe propriul teren, cu ASU Politehnica Timişoara. Obiectivul personal al celor doi tehnicieni ai echipei alb-violete este să acumuleze cât mai multe puncte.

