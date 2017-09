Jucătorii echipei FC Argeş vor întâlni mâine, de la ora 11, în deplasare, formaţia Ripensia Timişoara, liderul Ligii a II-a, adversar care nu a cunoscut gustul amar al înfrângerii în cele cinci runde disputate până acum. Partida contează pentru etapa cu numărul şase.

Iordan Eftimie, antrenorul echipei FC Argeş, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că elevii săi sunt capabili să obţină un rezultat bun în deplasarea de pe Bega: „Vom întâlni sâmbătă liderul la zi al campionatului. I-am urmărit pe timişoreni pe un DVD, la meciul cu Târgu Mureş, din etapa a patra. Sunt o echipă destul de bună, destul de agresivă, cel puţin în meciurile de acasă. Vreau să ne ridicăm la un nivel mult mai bun decât am făcut-o până acum, la meciurile din deplasare şi să încercăm să scoatem un rezultat pozitiv. La Ripensia, în mare parte, au rămas jucătorii care au promovat. Formează un lot destul de echilibrat, iar fotbaliştii nu fac rabat de la efort. Sincer, nu mă aşteptam ca Ripensia să fie pe primul loc şi chiar neînvinsă, dar după aspectul jocului timişorenii sunt îndreptăţiţi să fie acolo. Nu ştiu dacă pentru noi este un avantaj faptul că nu am jucat sâmbăta trecută cu Luceafărul Oradea pentru că este început de campionat şi trebuie să ai un ritm de joc. Cred că era mai bine dacă jucam şi câştigam, decât să luăm trei puncte fără să intrăm pe teren. Am încredere că jucătorii vor face tot posibilul să plecăm neînvinşi de la Timişoara. Cu excepţia lui Albu, tot lotul este apt pentru joc. Această ediţie de campionat este interesantă. Ultima clasată poate s-o învingă pe prima. Nimic nu este imposibil. Depinde de tonusul pe care-l prinzi la ora jocului. Pot apărea în orice moment rezultate imprevizibile”, a spus tehnicianul grupării din Trivale înaintea acestei partide.

* Etapa a şasea mai programează confruntările: ASA Târgu Mureş – Dacia Unirea Brăila, Sportul Snagov – Dunărea Călăraşi, Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi, UTA Arad – CS Baloteşti, Ştiinţa Miroslava – Academica Clinceni, Foresta Suceava – Metaloglobus Bucureşti, Luceafărul Oradea – Chindia Târgovişte şi Pandurii Târgu Jiu – AFC Hermannstadt.

A revenit Grecu

Două luni a durat „mariajul” lui Robert Grecu cu FCSB, în Liga I. Jucătorul a revenit în această săptămână la FC Argeş, echipă cu care a promovat în liga secundă. Fotbalistul a fost luat de Dică la vicecampioana României, însă nu a reuşit să se impună, iar patronul bucureştenilor, Gigi Becali, i-a cerut să renunţe la el.

