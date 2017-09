După două eşecuri consecutive, suferite în partidele cu ASA Târgu Mureş şi Dacia Unirea Brăila, fotbaliştii de la FC Argeş au obţinut o victorie importantă sâmbătă, învingând acasă, cu 1-0, pe Sportul Snagov, formaţie ce poate fi considerată revelaţia acestui tur de campionat.

În debutul jocului, oaspeţii au fost foarte aproape de deschiderea scorului în două rânduri, prin Braga şi Lică. Apoi, piteştenii au ameninţat poarta adversă prin Andrei David şi Buhăescu, însă de fiecare dată portarul ilfovenilor s-a opus golului. După pauză, gazdele au deschis scorul prin Vasile Buhăescu, care a transformat în gol o minge respinsă în faţă de Anca Trip. A fost primul gol marcat de Buhăescu în tricoul echipei FC Argeş. Atacantul sosit de la Juventus Bucureşti a avut o evoluţie destul de bună cu Snagovul, fiind aplaudat la scenă deschisă de cei aproape 1500 de spectatori care au asistat la partida din Trivale.

Bucuria elevilor lui Iordan Eftimie a fost de scurtă durată, fiindcă argeşenii au rămas în inferioritate numerică, după ce mijlocaşul Ionuţ Şerban a văzut al doilea galben şi implicit cartonaşul roşu. În ciuda acestui aspect neplăcut, FC Argeş a încercat să mai puncteze, însă Dorinel Oancea şi Ionuţ Năstăsie au greşit ţinta de fiecare dată. Cele trei puncte câştigate de gazde au adus linişte la echipa din Trivale, care se pregăteşte de duelul cu Chindia Târgovişte, programat la finalul acestei săptămâni.

FC Argeş: Grecu – Oancea, Vişa, Şerbănică, Stan – Năstăsie, Şerban, Raul Costin (cpt.), David Andrei (min. 67, Panait), Buhăescu (min. 86, Costin Stoica), Grecu (min. 90, Cătălin Barbu).

Sportul Snagov: Anca Trip – Vlădoiu, Lică, Şerban, Stancu – Radu (min. 79, Voineag), Munteanu (min. 67, Neaţă), Braga, Borţoneanu (min. 61, Manea) – Bustea, Dobre.

„Am fost exacţi, activi”

Iulian Crivac, antrenorul secund al echipei din Trivale, a declarat la final că în eventualitatea în care elevii săi vor juca şi de acum încolo cu aceeaşi atitudine şi determinare, gruparea va deveni o echipă foarte greu de învins. „Din punct de vedere al defensivei, a fost un meci foarte bun. Unul dintre cele mai bune de la începutul campionatului. Am fost exacţi, activi, n-am dat şansă adversarului. Evoluând 25-30 de minute cu un om în minus, ne-am creat mai multe ocazii în inferioritate. Felicit jucătorii pentru dăruire şi pentru efortul pe care l-au depus. Sunt trei puncte importante, chiar dacă au fost obţinute la un scor de 1-0. Am jucat cu determinare şi ambiţie nu numai pe faza de atac, ci şi pe apărare. Cine face rabat de la efort este duşman cu mine la FC Argeş. Am făcut un meci bun, am avut ocazii, am marcat, am pus presiune pe adversar. Ne-am apărat şi nu am primit gol în zece oameni. Totul pleacă de la atitudine şi de la psihic. La pauză, le-am spus jucătorilor să pună presiune mai mare pe adversar. Snagorul este o echipă masivă şi le-am cerut să nu vină cu centrări în faţa porţii. Când ai mingea în careu, nu trebuie să scapi de ea. Noi aici suferim. În loc să ţinem mingea în careu şi să încercăm să pătrundem, o scoatem din careu”.

* Celelalte rezultate consemnate au fost: Metaloglobus – ASA Tg. Mureş 4-0, Academica Clinceni – Ripensia 2-1, Hermannstadt – Foresta Suceava 2-0, CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava 1-2, CS Afumaţi – ASU Poli Timişoara 2-1, Dunărea Călăraşi – Pandurii Tg. Jiu 3-1, Olimpia Satu Mare – UTA Arad 1-0 şi Chindia Târgovişte – Dacia Brăila 2-0.

