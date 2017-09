Îmi pare rău că nu pot să redau totul aşa cum a fost. Caut printre amintiri pe aceea care să ilustreze cel mai bine imaginea unei femei cu crucea în spate. Ezit între câteva încercări, dar până la urmă cea mai sintetică mi se pare cea de faţă. În ziua aceea de demult eram pe peronul autogării din Piteşti, când mama a coborât dintr-un autobuz. Încă nu se luminase bine de ziuă. Sub becurile slabe de pe peron, mi s-a părut că mama era mai slabă ca de obicei şi mult îmbătrânită. La un moment dat, şoferul autobuzului a deschis uşa de la mijlocul maşinii şi a scos de acolo o cruce deosebit de mare. Bietul şofer abia a putut s-o ducă până pe o alee din spate, rezemând-o de unul dintre pereţii autogării. Mama i-a plătit omului şi i-a mulţumit pentru efortul lui. Apoi s-a îndreptat spre mine şi m-a întrebat dacă am luat toate bagajele din maşină. Vorbea mult şi în grabă despre tot felul de lucruri mărunte.

Crucea de lemn de stejar era pentru mine un mare mister, provocându-mi numai nedumerire, dar nu am îndrăznit s-o întreb pe mama de teamă să nu-mi certifice o bănuială pe care totuşi o aveam. Eu am luat bagajele, iar mama s-a îndreptat spre cruce şi, dintr-o singură mişcare, a pus-o în spate. Apoi am mers pe strada ce trece pe sub podul de cale ferată, de unde începe o pantă ce dă în bulevardul Republicii. După ce am urcat panta, mama a pus crucea jos să-şi tragă răsuflarea. Oamenii care treceau pe lângă noi ne salutau miraţi. Cine îşi putea imagina că, în plin comunism, cineva merge cu o cruce în spate pe străzile oraşului? Nu ne-am dat seama atunci de acest lucru. Nu bănuiam pericolul la care ne expuneam. Îmi era mai mult ruşine că mama era cu crucea în spate decât să mă gândesc la simbolismul acestei imagini. Eram cu adevărat inconştienţi. Simţeam în jurul nostru o tăcere încordată, de parcă oamenii aceia nu mai răsuflau. Mergeam printre şirurile formate de privirile lor. Totul se petrecea cuviincios, ritualic. Văzând atâta lume cum se uita la noi, mama mă privea încurcată. Mă uitam peste cruce şi vedeam cât de frumoasă era şi cât calm se citea pe fruntea ei. După ce s-a mai odihnit puţin, am pornit mai departe, fără să ne mai uităm spre cei pe care îi întâlneam în cale. De ajutat nici vorbă să mă lase.

Am aflat atunci că lucrurile mergeau prost acasă. Părinţii mei nu aveau banii necesari în luna aceea să-mi plătească gazda la care locuiam cu chirie. Eu fiind la liceu, părinţii au închiriat o cameră la o familie care îşi avea casa pe undeva pe bulevardul Republicii. Astăzi casa nu mai există. Ca să plătească totuşi chiria, proprietarul i-a cerut mamei să-i facă o cruce pentru mormânt. Pretenţia acestuia a fost ca obiectul creştin să fie din stejar, lungă de vreo 2,5 m, lată de 30 cm şi groasă de 15 cm. Când am aflat de cererea bizară a proprietarului, i-am spus mamei că ar fi bine să găsim un cămin, pentru că era mult mai ieftin. Aveam mulţi colegi care locuiau la cămin. Dar ea a refuzat categoric, spunându-mi că important e să învăţ carte şi că de bani să nu-mi fac griji. Era prima zi de şcoală, când eu am trecut în clasa a X-a.

Când am ajuns la gazdă, o auzeam pe mama cum respira din greu. Ştiam că se abţinea ca să n-o aud cum respiră. Dacă nu mi-ar fi fost ruşine, m-aş fi dus s-o sărut, acolo în plină stradă, cum făceam pe vremuri noaptea, când mă trezeam în mijlocul unui vis urât. Astăzi, de câte ori trec prin locul în care a fost casa gazdei mele, sufletul îmi este populat de scrumul unei întâmplări de demult, gata să renască din nou în amintirea mea. Parcă o văd şi acum pe mama cu crucea în spate urcând pe panta de sub podul de cale ferată ce dă în bulevardul Republicii. Este o imagine ce simbolizează agonia christică în variantă feminină. Şi Golgota unei mame ce a făcut tot ce se putea pentru ca fiul ei să înveţe carte. Din sacrificiul mamei mele pentru copiii ei, din dorinţa ei sinceră şi gravă ca aceştia să înveţe carte, din misterul degajat de imaginea unei femei cu crucea în spate, din aceste imagini şi senzaţii prime, eu am păstrat absolut totul.

Aşadar, nu ştiu dacă ce a urmat are vreo legătură cu acea cruce pe care mama a plimbat-o pe străzile Piteştiului. Dar, după câteva zile, familia mea a fost vizitată acasă de către un procuror şi de câţiva subofiţeri de miliţie. Aceştia erau însoţiţi de către primarul comunist. Procurorul şi primarul au rămas în curte discutând foarte aprins despre nu ştiu ce problemă, timp în care miliţienii cotrobăiau prin gospodărie. Au intrat în beci, apoi în cele patru încăperi ale casei, sfârşind cu podul. Cu ocazia aceea au fost confiscate toată cantitatea de cartof şi porumb şi câteva hambare de grâu şi sfeclă furajeră. Ce au căutat miliţienii prin casă a rămas însă un mister pentru mine, cu toate că bunicul ne-a spus că au venit să vadă dacă avem icoane expuse pe pereţi. De altfel, imediat după ce s-a întors de la Piteşti, mama, parcă bănuind ceva, a luat toate icoanele de pe pereţi şi le-a pus sub duşumeaua de la grajdul vitelor. Acele icoane pictate pe lemn nu au mai fost recuperate niciodată, pentru că au fost deteriorate de mizeria din grajd. Cu imaginea mamei cu crucea în spate am început eu prima zi de şcoală din clasa a X-a.

(Visited 7 times, 7 visits today)